F1, accorciata l’unica zona DRS di Lusail: sorpassi più difficili nel GP del Qatar

Pochi giorni dopo lo spettacolo di Las Vegas, aumenta l’attesa in vista del weekend di Lusail valevole come penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fine settimana del Gran Premio del Qatar 2024 si disputerà con il formato Sprint, quindi con una sola sessione di prove libere al venerdì e due qualifiche (una per la Sprint Race ed una, tradizionale, per la gara lunga).

La FIA, alla vigilia dell’evento, ha comunicato una nuova modifica (oltre ai cordoli smussati e alla ghiaia in uscita da alcune curve) piuttosto importante legata al circuito mediorientale. Come già avvenuto nei mesi scorsi a Spa, Monza, Baku, Austin, Messico e Las Vegas, è stata rivista infatti l’unica zona DRS prevista nel layout della pista di Lusail.

Nello specifico la zona DRS situata sul rettilineo principale del tracciato è stata accorciata di 100 metri rispetto alla gara del 2023, ricordando che già un anno fa ci fu una riduzione di 75 metri del segmento in questione al termine delle prime sessioni di prove libere.

Il punto di attivazione dell’ala mobile sarà dunque 305 metri dopo l’uscita dall’ultima curva, mentre resta invariato il detection point, ovvero il punto in cui viene stabilito se la macchina che segue si trova a meno di un secondo da quella che precede. Tutto ciò renderà un po’ più complicati i sorpassi nella Sprint ed in gara, ma il lungo rettilineo dei box consentirà comunque delle occasioni.