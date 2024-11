Ciclocross, l’Italia apre gli Europei col sorriso: vittoria nel Team Relay!

Si aprono nel migliore dei modi gli Europei di Ciclocross per l’Italia. La selezione azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nel Team Relay: Federico Ceolin, Mattia Agostinacchio, Lucia Bramati, Giorgia Pellizotti, Francesca Baroni e Filippo Agostinacchio hanno trionfato con il crono di 40’50”, scalzando nel finale la Francia di 11 secondi e la Spagna di 14 secondi. Quarta la Repubblica Ceca a 39”, in una gara da sole quattro Nazionali al via.

Sin dai primi metri si vede come l’Italia può puntare al bersaglio grosso. Federico Ceolin rimane bene nelle prime posizioni e prova a fare la differenza nel finale di primo giro, tenendo un po’ di margine utile per Mattia Agostinacchio per chiudere la seconda tornata in testa, resistendo agli attacchi della Spagna.

Ma nel terzo giro, quello con Lucia Bramati, c’è la poderosa rimonta della Francia, con Celia Gery che si riporta alle spalle dell’azzurra. Diventa dunque una sfida a due tra Italia e Francia, che si prolunga fino all’ultimo giro con Remi Relandais e Filippo Agostinacchio.

I due si marcano strettissimo nell’ultima tornata, rimanendo per oltre cinque minuti e mezzo incollati l’uno all’altro. Ma è sull’ultimo ponte che arriva lo strappo decisivo di Filippo, che ha mantenuto un briciolo di energia in più, staccando il transalpino e arrivando in piedi sulla propria bicicletta, mandando in visibilio il ciclocross tricolore.