Eurolega, Milano cerca continuità con il Real Madrid. Con un Mannion in più… e il Chacho a guardare

Una EA7 Emporio Armani Milano ancora in cerca di autore. Se la vittoria nel derby europeo con la Virtus Bologna aveva permesso di abbozzare qualche sorriso in casa meneghina, la nettissima sconfitta con Trento in campionato ha gettato nuovamente più di qualche ombra sulle Scarpette Rosse. Da spazzare immediatamente via in casa contro il Real Madrid.

I vicecampioni d’Europa però non se la stanno passando molto bene. Passi il terzo posto in Liga ACB a una sola vittoria dal Malaga in testa alla classifica, ma nella propria campagna continentale sono già arrivate quattro sconfitte in sette partite, più della metà di quante patite nella stagione regolare nel 2023/2024.

Nefaste le due sconfitte con Olympiakos e Maccabi Tel Aviv, la seconda arrivata con una prodezza di Saben Lee quasi sulla sirena finale, mettendo i blancos ad inseguire come mai si sarebbero aspettati di dover fare. Confermando la tendenza di essere in difficoltà lontano dalle mura amiche, dove in Europa non è ancora arrivata una vittoria.

Servirà dunque un Forum in estrema forma, pronto a ruggire per ogni giocata dei propri beniamini. E pronto ad accogliere Nico Mannion, strappato definitivamente a Varese dopo un discretamente lungo tira e molla e arrivato per dare un po’ di vitalità all’attacco biancorosso e un po’ di fosforo in cabina di regia. E il match con il Real Madrid, con un certo Chacho Rodriguez a guardare in una serata completamente dedicata a lui, può essere il giusto biglietto da visita.