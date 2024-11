Eurolega, la Virtus Bologna ospita i campioni in carica del Panathinaikos: limitare l’attacco greco per sperare

Non si finisce praticamente mai. Siamo in mezzo a un altro doppio turno di Eurolega e la Virtus Bologna è ancora a leccarsi le ferite dopo la netta sconfitta contro il Real Madrid. Un ko preventivato contro i Blancos, che hanno tenuto un ritmo offensivo da capogiro per trentasette minuti, ma intanto la classifica continua a piangere, rimanendo nei bassifondi assieme a Partizan, Alba Berlino e Lyon-Villeurbanne con sole due partite. E ora all’Arena arriva un cliente scomodissimo come il Panathinaikos.

Il Pana vuole continuare sull’onda dello scorso anno, quando alzò (anche un po’ a sorpresa) il massimo titolo europeo, il settimo della loro stagione, con una squadra capace di essere pericolosa in più settori. Parliamo di uno dei migliori attacchi della competizioni, da 87 punti di media, con quasi 20 assist e 8 rubate ad allacciata di scarpe, con un Performance Index Rating complessivo (un po’ come la nostra valutazione) di 109,6, di otto punti superiore agli altri.

La squadra di Ergin Ataman si è dimostrata di nuovo grande, mettendo immediatamente da parte il ko nell’infuocatissimo derby con l’Olympiakos con un successo convincente contro il Maccabi Tel Aviv, il sesto della propria stagione continentale. Grazie anche a un attacco di lusso, con un Kendrick Nunn che qualche anno fa sembrava poter essere un buonissimo realizzatore in NBA, e un Mathias Lessort rivelatosi definitivamente alle Olimpiadi ma sempre un giocatore di livello nel Vecchio Continente. Aggiungeteci una terza bocca da fuoco come ‘Bo Cruz’ Juancho Hernangomez e una vecchia volpe come Kostas Sloukas, sempre in primissima linea quando i tiri contano: lo zoccolo duro dello scorso anno è rimasto, e l’obiettivo è quello di ripetersi.

Ma ormai, per provare a risollevarsi dal fondo della classifica, non si può più guardare al valore dell’avversario e bisogna prendersi qualche scalpo importante per coltivare qualche ambizione. Al netto delle costanti discussioni di mercato degli ultimi giorni riguardanti Isaia Cordinier, su cui pare esserci il Real Madrid. Ci vorrà un netto giro di vite dal punto di vista difensivo, mettendo sabbia negli ingranaggi greci. Ma contro un attacco cinque stelle non sarà per nulla facile.