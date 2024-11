Equitazione: Pauline Basquin vince anche nel Freestyle di dressage alla FEI World Cup di Madrid

Dopo il Grand Prix vinto ieri, l’amazzone francese Pauline Basquin fa la voce grossa anche oggi nell’appuntamento della FEI World Cup Dressage 2024-2025 disputatasi a Madrid.

Sul campo di gara spagnolo, la transalpina trova ancora la ripresa giusta anche nella specialità del Freestyle imponendosi col suo cavallo – Sertorius de Rima Z Ifce – con lo score di 80.925 %. Alle sue spalle a completare il resto del podio ci sono nuovamente la tedesca Carina Scholz, ancora seconda a 79.415 % (su Tarantino 5), e la novità spagnola rappresentata da Beatriz Ferrer-Salat, terza a quota 77.735 % (montante Elegance).

Nessun binomio italiano presente in gara, all’interno dei 10 partecipanti, in una tappa che ha ridisegnato la classifica generale provvisoria: in testa c’è Carina Scholz con 60 punti, davanti alla connazionale Bianca Nowag-Aulenbrock, seconda a 48 punti, e all’austriaca Diana Porsche, terza a 42 punti.

Domani a Madrid sarà la volta della FEI Jumping World Cup 2024-2025: a essere di scena saranno quindi gli specialisti del salto ostacoli, con l’Italia che punterà principalmente su Piergiorgio Bucci. La FEI Dressage World Cup 2024-2025 di dressage invece tornerà di scena a Londra, nel periodo che andrà dal 17 al 19 dicembre.