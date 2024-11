Equitazione: Isabell Werth è ingiocabile a Stoccarda. Vince anche nel Freestyle

Dopo aver fatto en plein a Lione, la tedesca Isabell Werth si ripete anche in casa, a Stoccarda, dove si è conclusa la terza tappa della FEI Dressage World Cup 2024-2025, Western European League Division.

L’amazzone classe 1969, in sella a Wendy de Fontaine, dopo aver vinto il Grand Prix di ieri si è aggiudicata oggi la prova di Freestyle con lo score conclusivo di 86.745 %. Uno score che le ha consentito di mettersi nuovamente alle spalle la belga Larissa Pauluis, seconda su Flambeau con il punteggio di 80.395 %, e una delle altre tedesche in concorso: quella Bianca Nowag-Aulenbrock, alla fine terza – montando Florine OLD – a 79.225 %.

La classifica generale della rassegna vede, al momento, nelle prime cinque posizioni cinque rappresentanti della Germania: Carina Scholz e Bianca Nowag-Aulenbrock, entrambe prime a 48 punti, precedono la stessa Isabell Werth, terza a 40, avendo però ottenuto punti in altre leghe.

Domani, sempre a Stoccarda, cambio di specialità: sarà il momento del salto ostacoli e della FEI Jumping World Cup 2024-2025. Italia in gara con Giulia Martinengo Marquet, che cercherà di portare più in alto possibile i colori azzurri.