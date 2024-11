DRS “prestato” e vittoria regalata: questa è ancora F1? Il triste siparietto tra Norris e Piastri

Lando Norris è scattato dalla pole position nella Sprint Race del GP del Qatar e ha conservato brillantemente la prima posizione nelle battute iniziali della gara veloce. Il britannico sembrava avere il passo per scappare via sul circuito di Lusail, ma ha ricevuto un ordine di scuderia: fornire il DRS al suo compagno di squadra che lo inseguiva. Oscar Piastri doveva infatti difendersi dai tentativi di sorpasso operati da George Russell e aveva bisogno di aprire l’ala posteriore per tenere a bada la Mercedes alle sue spalle.

Lando Norris è così rimasto davanti all’australiano con un vantaggio inferiore al secondo (il distacco sotto il quale si può azionare il DRS) e ha facilitato il lavoro di Oscar Piastri, che con i muscoli ha sempre replicato a Russell. Nel corso dell’ultimo giro la situazione era cristallizzata: il britannico lanciato verso il successo, l’australiano secondo, il pilota della Mercedes Russell. Dopo aver superato l’ultima curva, però, Norris ha rallentato e ha lasciato passare Piastri, regalandogli la vittoria.

La McLaren ha festeggiato la doppietta e ha allungato in testa alla classifica del Mondiale costruttori, dove ora vanta un margine di trenta lunghezze nei confronti della Ferrari quando mancano il Gran Premio di domani e l’appuntamento. Norris ha restituito il favore che Piastri gli aveva fatto qualche settimana fa in Brasile, ma il siparietto sta già facendo discutere. La domanda è legittima: tra DRS prestato e una vittoria regalata in prossimità del traguardo, questa è ancora F1?