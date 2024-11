Dove vedere in tv Paolini-Rybakina, WTA Finals 2024: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini si appresta a fare il proprio esordio alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici di questa annata agonistica. La tennista italiana si presenterà sul cemento di Riad da numero 4 del mondo e vuole sognare in grande al cospetto delle altre stelle di un 2024 da favola per la toscana, capace di raggiungere due finali nei tornei dello Slam e di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel doppio insieme a Sara Errani.

Jasmine Paolini disputerà il primo incontro contro la kazaka Elena Rybakina, che non gioca dagli US Open e che dunque potrebbe essere un po’ arrugginita. Si preannuncia una sfida altamente appassionante tra la numero 4 del mondo e la numero 5 del circuito, i precedenti sono in perfetta parità (2-2): l’azzurra si impose nel 2023 agli ottavi di Cincinnati per ritiro e nel 2024 ai quarti del Roland Garros, mentre la kazaka ebbe la meglio ai 32mi di finale a Roma nel 2023 e quest’anno ai quarti di finale a Stoccarda.

L’appuntamento è per sabato 2 novembre, sarà il terzo match a partire dalle ore 13.30: la giornata sarà aperta dal doppio tra Hsieh/Mertens e Melichar-Martinez/Perez, poi a seguire (ma non prima delle ore 16.00) toccherà al confronto tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la cinese Qinwen Zheng. Al termine di quel match toccherà alla nostra portacolori, che spera di vincere per poter inseguire con convinzione la qualificazione alle semifinali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Rybakina, match valido per la fase a gironi delle WTA Finals. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Riad sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-RYBAKINA WTA FINALS

Sabato 2 novembre

Terzo match dalle ore 13.30 Jasmine Paolini vs Elena Rybakina – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 13.30, si giocheranno nell’ordine: Hsieh/Mertens-Melichar-Martinez/Perez e Sabalenka-Zheng (non prima delle ore 16.00). A seguire toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-RYBAKINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.