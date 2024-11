Dove vedere in tv Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk, WTA Finals 2024: orario, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini sono pronte a giocarsi qualcosa di importante nel torneo di doppio delle WTA Finals 2024, in programma a Riad dal 2 al 9 novembre. Le campionesse olimpiche in carica, sorteggiate nel gruppo bianco, debutteranno nella fase a gironi della prestigiosa kermesse di fine stagione domenica 3 novembre contro le americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk.

Debutto assoluto alle Finals per Paolini, che sarà impegnata anche in singolare da numero 4 al mondo sfidando domani la kazaka Elena Rybakina, mentre Errani vantava già tre partecipazioni in doppio (nel 2012 e 2013 anche in singolo). La coppia azzurra, in base alla Race stagionale, viene accreditata della quarta testa di serie e ha trovato nel White Group anche Dabrowski/Routliffe e Chang/Kudermetova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk, incontro valido per la fase a gironi delle WTA Finals. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-DOLEHIDE/KRAWCZYK WTA FINALS

Domenica 3 novembre

Quarto match dalle ore 11.00 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00, si giocheranno nell’ordine: Dabrowski/Routliffe-Chan/Kudermetova, Swiatek-Krejcikova (non prima delle 13.30) e Gauff-Pegula (non prima delle 16.00).

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-DOLEHIDE/KRAWCZYK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.