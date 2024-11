Definito l’orario della semifinale di Sinner alle ATP Finals: dove vederlo in tv e streaming

Domani, sabato 16 novembre, Jannik Sinner sarà in campo non prima delle 20.30 per le semifinali delle ATP Finals 2024 di Torino. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena, il n.1 del mondo affronterà il secondo classificato del gruppo “John Newcombe”, che verrà fuori dalla sfida di stasera tra il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev.

Sinner ha voglia di dar seguito alla sua avventura, dopo aver affrontato in maniera più che brillante la fase a gironi, conquistando tre vittorie in altrettante partite e senza concedere set ai propri avversari. Affermazioni che hanno confermato la grande affinità con l’indoor di Jannik, desideroso di conquistare un successo importante in Italia, dal momento che finora questo manca nel proprio palmares.

In vista della partita di domani, chiunque sia l’avversario non ci sono dubbi che il pusterese sia favorito. Il classe 2001 del Bel Paese ha le armi per potersi imporre sia contro Ruud che contro Rublev, ma è chiaro che non ci si potranno permettere passaggi a vuoto particolari.

La semifinale di Jannik Sinner delle ATP Finals 2024 di Torino, andrà in scena sabato 16 novembre non prima delle 20.30. La trasmissione televisiva sarà curata da Rai 2 HD, Sky Sport, in particolare Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER SEMIFINALE ATP FINALS 2024

Sabato 16 novembre

Ore 20.30 Jannik Sinner vs 2° qualificato Gruppo Newcombe (Casper Ruud/Andrey Rublev)

PROGRAMMA ATP FINALS 2024: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport