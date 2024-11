Coppa Davis, i precedenti tra Sinner e Griekspoor. C’é il ricordo di Malaga 2023

Domani, a partire dalle ore 16.00, assisteremo alla Finale di Coppa Davis 2024 tra l’Italia e l’Olanda. La formazione capitanata da Filippo Volandri ha centrato il secondo accesso consecutivo all’ultimo atto della celebre competizione a squadre di tennis a livello maschile. Gli azzurri si sono qualificati quest’oggi, grazie all’affermazione per 2-0 contro l’Australia, in un remake proprio della sfida finale del 2023.

Matteo Berrettini e Jannik Sinner nei loro due singolari sono riusciti a imporsi e il n.1 del mondo ha ottenuto la 72ª affermazione in 78 partite giocate in questo 2024, che la dice lunga sulla straordinaria continuità di rendimento. Non si tratta di un confronto inedito tra le due compagini, visto quanto accaduto nel Round Robin di quest’anno e nei quarti di finale del 2023.

Sono stati sempre i nostri portacolori a prevalere e Sinner, da questo punto di vista, ha già affrontato il n.1 olandese, ovvero Tallon Griekspoor. A Malaga, dodici mesi fa, l’altoatesino si impose con il punteggio di 7-6 (3) 6-1, mettendoci un po’ per carburare, ma venendo fuori alla distanza. In totale, sono cinque gli incroci tra Jannik e l’oranje e il bilancio è impietoso per quest’ultimo: 5-0 per l’italiano.

Non sarà però, di base, una sfida semplice. Nei precedenti, pur terminati sempre in favore del pusterese, si è assistito a partite particolarmente lottate e Griekspoor ha dimostrato più di una volta di mettere in difficoltà l’azzurro. Il riferimento è a quanto accaduto quest’anno sull’erba di Halle e sul cemento di Miami, dove Sinner è stato costretto alla rimonta dopo aver perso il primo parziale. Bisognerà, quindi, fare attenzione e nello stesso tempo tener conto di quanto rimasto nel serbatoio del n.1 ATP per i tanti impegni ravvicinati affrontati con profitto.

PRECEDENTI JANNIK SINNER VS TALLON GRIEKSPOOR

ATP Halle 2024 Jannik Sinner b. Tallon Griekspoor 6-7 (8) 6-3 6-2

ATP Miami 2024 Jannik Sinner b. Tallon Griekspoor 5-7 7-5 6-1

ATP Rotterdam 2024 Jannik Sinner b. Tallon Griekspoor 6-2 6-4

Coppa Davis 2023 Jannik Sinner b. Tallon Griekspoor 7-6 (3) 6-1

ATP Rotterdam 2023 Jannik Sinner b. Tallon Griekspoor 7-5 7-6 (5)