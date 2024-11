Combinata nordica: nel PCR di Ruka svetta Jarl Magnus Riiber. 26mo Aaron Kostner

Inizio più scontato non poteva esserci. Prima tappa della stagione per la Coppa del Mondo di combinata nordica, in Finlandia, a Ruka, e si parte subito nel segno del dominatore della disciplina: Jarl Magnus Riiber. Siamo solo al Provisional Competition Round, ma il norvegese ha già messo le cose in chiaro.

Domani in scena l’Individual Compact dal Large Hill 142, Riiber oggi ha timbrato il cartellino trovando il salto più lungo a 144 metri e ovviamente il miglior punteggio con 150,9.

Alle sue spalle, non troppo lontano, l’austriaco Franz-Josef Rehrl, a 6”, poi i connazionali Thomas Rettenegger e Johannes Lamparter. Completa la top-5 il tedesco Vinzenz Geiger.

Discreta la prova di Aaron Kostner, migliore degli italiani, ventiseiesimo a 1’10”. 39mo il giovanissimo Manuel Senoner, 48mo Raffaele Buzzi, 52mo Iacopo Bortolas.