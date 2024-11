Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka 2024: programma, orari, tv, streaming

Da giovedì 28 novembre a domenica 1° dicembre si disputerà a Ruka l’appuntamento inaugurale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di combinata nordica. Sulle nevi finlandesi andranno in scena le prime tre competizioni individuali della stagione, che daranno il via alla lotta per la Sfera di Cristallo con Jarl-Magnus Riiber a caccia del sesto sigillo in carriera.

Il fuoriclasse scandinavo ha vinto la classifica generale nella passata stagione ed è il favorito d’obbligo per ripetersi anche quest’inverno, nonostante una concorrenza che si preannuncia comunque agguerrita. Se Riiber dovesse incappare in qualche contrattempo (principalmente fisico), i primi candidato per approfittare della situazione sarebbero con ogni probabilità l’austriaco Johannes Lamparter ed il norvegese Jens Lurås Oftebro.

Nel weekend si gareggerà su tre format diversi: Individual Compact, Gundersen e Mass Start, utilizzando sempre il trampolino grande. Tutti i segmenti di gara verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 (la 7,5 km di fondo del venerdì su Eurosport 2) ed in streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di combinata nordica a Ruka.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA RUKA 2024

Venerdì 29 novembre

Ore 11.25 Segmento di salto Individual Compact su trampolino grande a Ruka (Finlandia) – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 15.00 Segmento di fondo 7,5 km Individual Compact a Ruka (Finlandia) – Diretta tv su Eurosport 2

Sabato 30 novembre

Ore 10.15 Segmento di salto Gundersen su trampolino grande a Ruka (Finlandia) – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 14.15 Segmento di fondo 10 km Gundersen a Ruka (Finlandia) – Diretta tv su Eurosport 1

Domenica 1° dicembre

Ore 8.30 Segmento di fondo 10 km Mass Start a Ruka (Finlandia) – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 12.30 Segmento di salto Mass Start su trampolino grande a Ruka (Finlandia) – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA COMBINATA NORDICA RUKA : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, tranne il segmento di fondo del venerdì che verrà trasmesso su Eurosport 2.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.