Ciclocross, Nys e van Empel favoriti agli Europei. L’Italia si affida a Viezzi

Appuntamento in Spagna, in quel di Pontevedra, con gli Europei di ciclocross che aprono la stagione del fuoristrada in attesa delle tappe di Coppa del Mondo. Domani, sabato 2 novembre, il team relay, mentre domenica 3 novembre saranno in scena tutte le gare individuali.

La più attesa è ovviamente quella degli élite uomini che vede il Belgio squadra favorita: Michael Vanthourenhout è due volte campione in carica e cerca il tris, ma dovrà stare attento al connazionale Thibau Nys, quest’anno grande protagonista su strada e pronto a dare spettacolo anche nel ciclocross. In casa Italia presenti Gioele Bertolini e Federico Ceolini a caccia di un piazzamento di lusso.

Al femminile la più attesa è l’olandese Fem van Empel, due volte campionessa del mondo e trionfatrice continentale nel 2022 e 2023. A rivaleggiare ci saranno Ceylin del Carmen Alvarado e la veterana belga Sanne Cant. Per l’Italia presenti Francesca Baroni, Carlotta Borello, Rebecca Gariboldi e, soprattutto, Sara Casasola, terza nella passata edizione.

Grandi speranze nelle categorie giovanili per gli azzurri affidate a Stefano Viezzi: il 18enne è salito dagli juniores agli under 23 e, dopo il titolo iridato, va a caccia di un altro trionfo.