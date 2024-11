Ciclocross, a Dublino quattro italiani nelle categorie giovanili, Iserbyt e van Empel per il bis tra gli élite

Seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di ciclocross che va in scena in quel di Dublino dopo il primo appuntamento andato in archivio ad Anversa. Sarà invece la prima tappa per quanto riguarda le categorie giovanili che non hanno cominciato la stagione dal Belgio. Gli italiani presenti in Irlanda saranno soltanto quattro e concentrati tra under 23 e juniores.

Tra gli juniores al maschile l’Italia si presenterà con Mattia Agostinacchio e Filippo Grigolini e in particolare il primo può dire la sua per la vittoria. Tra le juniores al femminile presente Giorgia Pellizotti che cercherà di accumulare esperienza a questi livelli e tra gli under 23 al maschile c’è Filippo Agostinacchio, mentre non si ravvisano iscrizioni per le categorie élite.

Categoria élite al maschile che ancora non vede i “super-big” Tom Pidcock, Mathieu van der Poel e Wout van Aert, mentre proverà a bissare la vittoria di Anversa il belga Eli Iserbyt, apparso già tirato a lucido e in grande forma. Occhio anche agli altri belgi: su tutti Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck e Joran Wyesure.

Al femminile il casting è più completo con “l’armata” olandese al completo che presenta al via la campionessa del mondo Fem van Empel, Ceylin Alvarado e Lucinda Brand, favorite per occupare tutte e tre le posizioni del podio e cannibalizzare la gara com’è stato ad Anversa.