Tadej Pogacar rilancia: “Solo i grandi hanno vinto il Mondiale per due anni di fila”

Tadej Pogacar è stato il dominatore di questa stagione ciclistica: la prima vittoria ai Mondiali, la doppietta Giro-Tour che mancava dai tempi di Marco Pantani nel 1998, il successo al Giro di Lombardia, alla Liegi-Bastogne-Liegi e alle Strade Bianche, oltre a tanti altri successi.

Lo sloveno ha parlato al media sloveno Siol.net, RTVSlo a margine di una premiazione: “Quest’anno ci sono state delle vittorie bellissime, è impossibile sceglierne una sola. Forse la più bella e importante è stata quella al Mondiale, con la maglia della Slovenia”.

Prosegue il campione del mondo: “La corsa iridata dell’anno prossimo è molto speciale, solo i ciclisti più forti l’hanno vinta per due anni di fila. Probabilmente sarà la gara più difficile del 2025. Al tempo stesso sono molto incuriosito anche dalle corse che non ho mai vinto. Non vedo l’ora di affrontare nuove sfide”.