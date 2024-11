Chi può affrontare Sinner nel girone delle ATP Finals? Come funziona il sorteggio e chi eviterà

La Race ATP al termine dei tornei di Metz e Belgrado, prevista sabato 9 novembre, definirà i qualificati alle Finals: cinque tennisti sono già certi del pass per l’ultimo atto, mentre nell’ultima settimana a disposizione sono in quattro a giocarsi gli ultimi tre pass.

I cinque tennisti qualificati non saranno in campo in questa settimana e sono irraggiungibili per gli altri quattro inseguitori: nella top five la classifica è cristallizzata e si conosce già la collocazione di ciascuno di loro nelle urne per il sorteggio della fase a gironi.

Nella prima fascia ci saranno l’azzurro Jannik Sinner, primo nella Race, ed il tedesco Alexander Zverev, salito al numero 2 a Parigi-Bercy: i due tennisti, essendo nella medesima urna, non potranno affrontarsi nella prima fase a gironi, ma soltanto successivamente.

In seconda fascia ci saranno, invece, lo spagnolo Carlos Alcaraz, scivolato al terzo posto della graduatoria, ed il russo Daniil Medvedev, quarto: in sede di sorteggio uno finirà con Sinner e l’altro con Zverev. Lo statunitense Taylor Fritz verrà inserito nella terza urna.

Assieme a lui finirà in terza fascia il sesto classificato della Race: anche in questo caso uno finirà nel girone dell’italiano ed uno nel girone del teutonico. La quarta urna comprenderà i tennisti che chiuderanno l’anno al settimo ed all’ottavo posto nella graduatoria e, allo stesso modo, uno finirà con Sinner e l’altro con Zverev.

URNE DEL SORTEGGIO

Prima fascia

1 Jannik Sinner (Italia)

2 Alexander Zverev (Germania)

Seconda fascia

3 Carlos Alcaraz (Spagna)

4 Daniil Medvedev (Russia)

Terza fascia

5 Taylor Fritz (Stati Uniti)

6 X

Quarta fascia

7 Y

8 Z

RACE ATP

1 Jannik Sinner ITA 10330

2 Alexander Zverev GER 7315

3 Carlos Alcaraz ESP 6810

4 Daniil Medvedev RUS 4830

5 Taylor Fritz USA 4300

6 Novak Djokovic SRB 3910

7 Casper Ruud NOR 3855

8 Alex de Minaur AUS 3745

9 Andrey Rublev RUS 3720