Casey Stoner non dà più chance a Bagnaia: “Il titolo lo merita Martin in MotoGP, nel 2025 sarà il turno di Marc Marquez”

Casey Stoner è tra i personaggi più ricercati dell’Eicma Milano. Nonostante qualche anno sia passato dal suo ritiro dalla competizione, il ricordo di quanto fatto in sella alla Ducati e alla Honda in MotoGP è ben stampato nella memoria degli appassionati. Uno stile di guida coraggioso e unico nel suo genere, in grado di spingere la Desmosedici nel 2007 al primo titolo iridato della storia della Rossa nella classe regina.

A distanza di tempo, Stoner si diverte essenzialmente a seguire l’andamento del campionato e, intervistato dal sito spagnolo MotoSan, si è espresso con la consueta franchezza sugli attuali equilibri. In particolare, la curiosità era sui valori in pista attualmente, considerando lo spagnolo Jorge Martin in vetta alla classifica con 24 lunghezze di margine sul due volte iridato, Francesco Bagnaia.

“L’anno scorso Jorge ha commesso alcuni errori, mentre quest’anno è stato Pecco a sbagliare nei momenti chiave. Bagnaia deve vincere la gara e aspettare di vedere cosa succede a Jorge, ma io spero davvero che Martin abbia un po’ di fortuna. Aspettiamo l’ultima gara per capire cosa succederà, ma credo che lo spagnolo meriti di essere campione quest’anno“, il pensiero di Stoner.

Un parere l’ex pilota australiano della top-class l’ha dato anche in prospettiva, pensando all’approdo di Marc Marquez in Ducati ufficiale dal 2025: “Quando Marquez arriverà l’anno prossimo credo che la moto non sarà così diversa e sono sicuro che Marc si troverà a suo agio. Vedremo cosa succederà, ma onestamente penso che conquisterà il titolo perché attualmente è il miglior pilota. Naturalmente, a patto che i regolamenti o l’elettronica non interferiscano troppo“, ha sottolineato Casey.