Carlos Alcaraz lancia la sfida in Coppa Davis: “Sto molto meglio rispetto a Torino, vicino al 100%”

Voler chiudere in bellezza. Rafael Nadal è presente a Malaga, con la squadra spagnola, per affrontare domani i Paesi Bassi nei quarti di finale delle Finali di Coppa Davis. Sul veloce indoor iberico, ci sarà l’ultimo atto della carriera dell’asso nativo di Manacor e vedremo se e in che modo capitan David Ferrer vorrà impiegarlo. Di sicuro, c’è che Carlos Alcaraz vorrà esaltarsi come ha fatto in alcune circostanze quest’anno.

Il funambolo di Murcia non viene da settimane particolarmente facili. I malanni che hanno costellato il suo avvicinamento nelle ATP Finals di Torino sono stati tali da non permettergli di esprimere il suo meglio sul campo da gioco. E così sono arrivate due sconfitte contro il norvegese Casper Ruud e il tedesco Alexander Zverev. In terra spagnola, ci si vorrà rifare, anche per regalare a Rafa l’ultimo titolo del suo percorso agonistico.

“Significa molto per me trascorrere questa settimana con Nadal, mi sento fortunato. Saranno momenti emozionanti. Mi sento già quasi al 100%, sicuramente molto meglio rispetto a come stavo a Torino. Ho potuto allenarmi bene e le sensazioni in campo sono state molto buone, con sessioni di grande intensità e qualità. Sono pronto a giocare“, ha dichiarato in conferenza stampa.

Carlitos affronterà nella sfida dei n.1 Tallon Griekspoor e i pronostici sono tutti dalla sua. Vedremo poi anche quale sarà la velocità della superficie, dal momento che in altre circostanze l’iberico si era lamentato di questo aspetto come nell’ultimo Masters1000 di Parigi-Bercy.