Calendario WTA Finals 2024 oggi: orari 7 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

In corso la prima edizione delle WTA Finals in quel di Riad (Arabia Saudita). Le otto migliori giocatrici dell’anno si sfidano in terra saudita dal 2 al 9 novembre. Una giornata decisiva per quanto riguarda le sorti del gruppo arancione: Coco Gauff è già qualificata per le semifinali, ma si giocano il secondo posto Iga Swiatek e Barbora Krejcikova che affronteranno rispettivamente Daria Kasatkina e la stessa Gauff.

Giornata importante anche per quanto riguarda i doppi, con Sara Errani e Jasmine Paolini che devono vincere “sì o sì” per qualificarsi in semifinale contro Chan e Kudermetova. Si tratta di uno spareggio per il passaggio alla prossima fase.

La sesta giornata delle WTA Finals sarà visibile in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 dgt e 212 Sky), per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201 Sky) per il primo doppio e i due singolari e su Sky Sport Tennis (203) per il programma integrale e in streaming su NOW, Sky Go e supertennis.tv. La diretta live testuale del match di Errani/Paolini sarà garantita da OA Sport.

PROGRAMMA SESTA GIORNATA WTA FINALS 2024

A partire dalle 11.00

Dabrowski/Routliffe [2] vs Dolehide/Krawczyk [5]

Non prima delle 13.30

Iga Swiatek [2] vs Daria Kasatkina [ALT]

Non prima delle 16.00

Coco Gauff [3] vs Barbora Krejcikova [8]

Errani/Paolini [4] vs Chan/Kudermetova [7]

Diretta tv: Supertennis (canale 64 dgt e 212 Sky), Sky Sport Uno (canale 201 Sky) per il primo doppio e i due singolari e su Sky Sport Tennis (203) per il programma integrale

Diretta streaming: Sky Go, NOW e supertennis.tv

Diretta live testuale: OA Sport per il match di Paolini/Errani