Calendario Europei ciclocross 2024 oggi: orari 3 novembre, tv, streaming, italiani in gara

Seconda e ultima giornata a Pontevedra, in Spagna, degli Europei 2024 di ciclocross: nella prima giornata è andata in scena la staffetta mista con la bellissima vittoria dell’Italia, mentre oggi si assegneranno tutti i titoli individuali.

Nella giornata odierna, quella di domenica 3, si parte al mattino con la categoria junior, per poi proseguire con gli under 23, ed infine chiudendo con gli élite. In tutto saranno ben 14 gli azzurri in gara.

Le gare delle categorie under 23 ed élite saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Eurosport 2, ed in diretta streaming su Discovery+, mentre le gare della categoria junior saranno visibili sul canale YouTube Federación Galega de Ciclismo. Diretta live testuale degli élite su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CICLOCROSS 2024

Domenica 3 novembre

09.00 Donne junior – YouTube Federación Galega de Ciclismo (Elisa Ferri, Giorgia Pellizotti)

10.00 Uomini junior – YouTube Federación Galega de Ciclismo (Mattia Agostinacchio, Ettore Fabbro, Filippo Grigolini, Patrik Pezzo Rosola)

11.00 Donne under 23 – Eurosport 2, discovery+ (Lucia Bramati, Alice Papo)

12.50 Uomini under 23 – Eurosport 2, discovery+ (Filippo Agostinacchio, Samuele Scappini, Stefano Viezzi)

14.10 Donne élite – Eurosport 2, discovery+ (Sara Casasola, Francesca Baroni)

15.30 Uomini élite – Eurosport 2, discovery+ (Gioele Bertolini, Federico Ceolin)

PROGRAMMA EUROPEI CICLOCROSS 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: per le categorie élite su OA Sport.