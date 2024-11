Calendario Coppa del Mondo skeleton 2024: programma, date, tv, streaming

Siamo ormai giunti al momento di alzare il sipario sulla attesissima Coppa del Mondo di skeleton 2024-2025 che sarà composta da 8 tappe in questa edizione. Quale sarà il programma? Si inizierà con l’esordio di PyeongChang (Corea del Sud) con due gare previste per sabato 16 e domenica 17 novembre.

Dopodiché si passerà a Yanqing (Cina) con una gara sabato 23 novembre. Al rientro in Europa si ripartirà da Altenberg (Germania) nella giornata di venerdì 6 dicembre, poi sarà la volta di Sigulda (Lettonia) con le gare di venerdì 13 dicembre. Dopo la sosta dedicata alle feste natalizie si tornerà in azione nell’anno nuovo a Winterberg (Germania) venerdì 3 gennaio, con l’aggiunta della prova a squadre mista. La tappa successiva sarà venerdì 10 gennaio 2025 a Sankt Moritz (Svizzera) anche in questo caso con la prova a squadre mista. Nel mese di febbraio la conclusione spetterà a Lillehammer (Norvegia) venerdì 7 febbraio.

Non ci sarà solamente la Coppa del Mondo in questa annata, ovviamente. I Mondiali saranno in programma a Lake Placid (Stati Uniti) dal 3 al 16 marzo 2025.

Come seguire la Coppa del Mondo di skeleton in tv? Gli eventi si potranno seguire sul canale Olympics Channel e sul canale YouTube di IBSF.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SKELETON 2024-2025

Sabato 16 novembre

Ore 08.00 PyeongChang gara-1 femminile

Ore 12.00 PyeongChang gara-1 maschile

Domenica 17 novembre

Ore 08.00 PyeongChang gara-2 femminile

Ore 12.00 PyeongChang gara-2 maschile

Venerdì 23 novembre

Ore 08.00 Yanqing gara femminile

Ore 19.00 Yanging gara maschile

Venerdì 6 dicembre

Ore 09.30 Altenberg gara femminile

Ore 13.00 Altenberg gara maschile

Ore 17.00 Altenberg gara a squadre

Venerdì 13 dicembre

Ore 10.00 Sigulda gara femminile

Ore 15.00 Sigulda gara maschile

Venerdì 3 gennaio 2025

Ore 09.30 Winterberg gara maschile

Ore 13.00 Winterberg gara femminile

Ore 18.00 Winterberg gare mista

Venerdì 10 gennario

Ore 08.30 St. Moritz gara femminile

Ore 12.00 St. Moritz gara maschile

Ore 16.00 St. Moritz gara mista

Venerdì 7 febbraio

Ore 09.00 Lillehammer gara maschile

Ore 13.00 Lillehammer gara femminile

Ore 16.00 Lillehammer gara mista