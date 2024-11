Calendario Coppa del Mondo sci alpino Gurgl 2024: orari, programma, tv, streaming

Dopo la Levi, la Coppa del Mondo di sci alpino vive un nuovo doppio appuntamento tra i rapid gates a Gurgl. Nella località austriaca, infatti, il prossimo fine settimana sono in programma due slalom: uno femminile (il sabato) ed uno maschile (domenica).

In campo femminile non c’è dubbio che la grande favorita è ancora una volta Mikaela Shiffrin. L’americana ha mostrato di non avere assolutamente rivali in quel di Levi, aggiungendo anche la quasi certa assenza di Petra Vlhova. Ad insidiare la statunitense ci proveranno la padrone di casa Karolina Liensberg, la tedesca Lena Duerr, la croata Zrinka Ljutic e la svedese Anna Swenn-Larsson.

Tra gli uomini grandissima vittoria di Clement Noel. Il francese ha demolito la concorrenza, vincendo con almeno otto decimi su tutti i rivali. La sensazione comunque è quella che come sempre lo slalom maschile può regalare sempre grandi incertezze. Sicuramente ci proverà ancora Henrik Kristoffersen dopo i due secondi posti consecutivi, ma anche lo svizzero Loic Meillard, il tedesco Linus Strasser e poi Lucas Pinheiro Braathen sogna il primo podio per il Brasile.

In casa Italia deve scattare assolutamente l’operazione riscatto. Un fine settimana davvero deludente per la squadra azzurra, con la sola Martina Peterlini capace di qualificarsi per la seconda manche in tutto il weekend. Male le donne, malissimo gli uomini, con una debacle clamorosa, visto che non era assolutamente pensabile che nessuno degli azzurri non si qualificasse tra i primi trenta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile e maschile di Gurgl, validi per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO GURGL

Sabato 23 Novembre

10.30 Prima manche slalom femminile Gurgl (Austria)

13.30 Seconda manche slalom femminile Gurgl (Austria)

Domenica 24 Novembre

10.30 Prima manche slalom maschile Gurgl (Austria)

13.30 Seconda manche slalom maschile Gurgl (Austria)

SLALOM GURGL 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.