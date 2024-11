Calendario Coppa del Mondo salto con gli sci 2024-2025: programma e date di tutte le tappe

Si apre una nuova stagione per la Coppa del Mondo di salto con gli sci, un’annata 2024-2025 che molto avrà da dire e tutto da vivere. Si riparte da Stefan Kraft vincitore della kermesse in campo maschile e da Nika Prevc che ha invece avuto la meglio tra le donne.

La ripartenza è affidata a Lillehammer, che inaugura un calendario che avrà una cadenza praticamente settimanale, almeno al maschile, mentre il calendario femminile è stato per certi versi strutturato in maniera incomprensibile in termini di trasferimenti intercontinentali. Rimane il fatto che sarà un’annata tutta da seguire, con l’Italia che qualche speranza in più di trovare buoni risultati ce l’ha.

La Coppa del Mondo di salto con gli sci prenderà il via da venerdì 22 novembre a Lillehammer e si chiuderà il 30 marzo a Planica, in Slovenia. Le gare saranno trasmesse in diretta tv da Eurosport attraverso i canali 1 e 2; anche RaiSport offrirà una sua copertura televisiva. Diretta streaming su Discovery+, DAZN e, ove possibile, RaiPlay.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2024-2025

UOMINI

23 novembre 2024 Lillehammer, Norvegia – Lysgårdsbakken HS140 LH – Qualificazione + Gara

24 novembre 2024 Lillehammer, Norvegia – Lysgårdsbakken HS140 LH – Qualificazione + Gara

29 novembre 2024 Kuusamo, Finlandia – Rukatunturi HS142 LH – Qualificazione

30 novembre 2024 Kuusamo, Finlandia – Rukatunturi HS142 LH – Gara

1 dicembre 2024 Kuusamo, Finlandia – Rukatunturi HS142 LH – Qualificazione + Gara

6 dicembre 2024 Wisła, Polonia – Malinka HS134 LH – Qualificazione

7 dicembre 2024 Wisła, Polonia – Malinka HS134 LH – Gara

8 dicembre 2024 Wisła, Polonia – Malinka HS134 LH – Qualificazione + Gara

13 dicembre 2024 Titisee-Neustadt, Germania – Hochfirst HS142 LH – Super Team

14 dicembre 2024 Titisee-Neustadt, Germania – Hochfirst HS142 LH – Qualificazione + Gara

15 dicembre 2024 Titisee-Neustadt, Germania – Hochfirst HS142 LH- Qualificazione + Gara

20 dicembre 2024 Engelberg, Svizzera – Gross-Titlis-Schanze HS140 LH – Qualificazione

21 dicembre 2024 Engelberg, Svizzera – Gross-Titlis-Schanze HS140 LH – Gara

22 dicembre 2024 Engelberg, Svizzera – Gross-Titlis-Schanze HS140 LH – Qualificazione + Gara

Quattro Trampolini

28 dicembre 2024 Oberstdorf, Germania – Schattenberg HS137 LH – Qualificazione

29 dicembre 2024 Oberstdorf, Germania – Schattenberg HS137 LH – Gara

31 dicembre 2024 Garmisch-Partenkirchen, Germania – Große Olympiaschanze HS142 LH – Qualificazione

1 gennaio 2025 Garmisch-Partenkirchen, Germania – Große Olympiaschanze HS142 LH – Gara

3 gennaio 2025 Innsbruck, Austria – Bergisel HS128 LH – Qualificazione

4 gennaio 2025 Innsbruck, Austria – Bergisel HS128 LH – Gara

5 gennaio 2025 Bischofshofen, Austria – Paul Ausserleitner HS142 LH – Qualificazione

6 gennaio 2025 Bischofshofen, Austria – Paul Ausserleitner HS142 LH – Gara

17 gennaio 2025 Zakopane, Polonia – Wielka Krokiew HS140 LH – Qualificazione

18 gennaio 2025 Zakopane, Polonia – Wielka Krokiew HS140 LH – Super Team

19 gennaio 2025 Zakopane, Polonia – Wielka Krokiew HS140 LH – Gara

24 gennaio 2025 Oberstdorf, Germania – Heini Klopfer HS235 FH – Qualificazione

25 gennaio 2025 Oberstdorf, Germania – Heini Klopfer HS235 FH – Gara

26 gennaio 2025 Oberstdorf, Germania – Heini Klopfer HS235 FH – Qualificazione + Gara

1 febbraio 2025 Willingen, Germania – Mühlenkopf HS147 LH – Qualificazione + Gara

2 febbraio 2025 Willingen, Germania – Mühlenkopf HS147 LH – Qualificazione + Gara

7 febbraio 2025 Lake Placid, Stati Uniti – MacKenzie HS128 LH – Qualificazione

8 febbraio 2025 Lake Placid, Stati Uniti – MacKenzie HS128 LH – Gara

9 febbraio 2025 Lake Placid, Stati Uniti – MacKenzie HS128 LH – Qualificazione + Gara

15 febbraio 2025 Sapporo, Giappone – Ōkurayama HS137 LH – Qualificazione + Gara

16 febbraio 2025 Sapporo, Giappone – Ōkurayama HS137 LH – Qualificazione + Gara

Raw Air

13 marzo 2025 Oslo, Norvegia – Holmenkollen HS134 LH – Prologo + Gara

14 marzo 2025 Vikersund, Norvegia – Vikersundbakken HS240 FH – Prologo

15 marzo 2025 Vikersund, Norvegia – Vikersundbakken HS240 FH – Gara

16 marzo 2025 Vikersund, Norvegia – Vikersundbakken HS240 FH – Prologo + Gara

22 marzo 2025 Lahti, Finlandia – Salpausselkä HS130 LH – Qualificazione + Gara

23 marzo 2025 Lahti, Finlandia – Salpausselkä HS130 LH – Super Team

Planica7

27 marzo 2025 Planica, Slovenia – Letalnica HS240 FH – Qualificazione

28 marzo 2025 Planica, Slovenia – Letalnica HS240 FH – Gara

29 marzo 2025 Planica, Slovenia – Letalnica HS240 FH – Gara a squadre

30 marzo 2025 Planica, Slovenia – Letalnica HS240 FH – Qualificazione + Gara

DONNE

23 novembre 2024 Lillehammer, Norvegia – Lysgårdsbakken HS140 LH – Qualificazione + Gara

24 novembre 2024 Lillehammer, Norvegia – Lysgårdsbakken HS140 LH – Qualificazione + Gara

13 dicembre 2024 Zhangjiakou, Cina – Snow Ruyi HS106 NH – Qualificazione

14 dicembre 2024 Zhangjiakou, Cina – Snow Ruyi HS106 NH – Gara

15 dicembre 2024 Zhangjiakou, Cina – Snow Ruyi HS106 NH – Qualificazione + Gara

20 dicembre 2024 Engelberg, Svizzera – Gross-Titlis-Schanze HS140 LH – Qualificazione

21 dicembre 2024 Engelberg, Svizzera – Gross-Titlis-Schanze HS140 LH – Gara

22 dicembre 2024 Engelberg, Svizzera – Gross-Titlis-Schanze HS140 LH – Qualificazione + Gara

Two Nights Tournament

30 dicembre 2024 Garmisch-Partenkirchen, Germania – Große Olympiaschanze HS142 LH – Qualificazione

31 dicembre 2024 Garmisch-Partenkirchen, Germania – Große Olympiaschanze HS142 LH – Gara

1º gennaio 2025 Oberstdorf, Germania – Schattenberg HS137 LH – Qualificazione + Gara

5 gennaio 2025 Villach, Austria – Villacher Alpenarena HS98 NH – Qualificazione + Gara

6 gennaio 2025 Villach, Austria – Villacher Alpenarena HS98 NH – Qualificazione + Gara

17 gennaio 2025 Sapporo, Giappone – Ōkurayama HS134 LH – Qualificazione

18 gennaio 2025 Sapporo, Giappone – Ōkurayama HS134 LH – Gara

19 gennaio 2025 Sapporo, Giappone – Ōkurayama HS134 LH – Qualificazione + Gara

23 gennaio 2025 Zaō, Giappone – Yamagata HS102 NH – Qualificazione

24 gennaio 2025 Zaō, Giappone – Yamagata HS102 NH – Gara

25 gennaio 2025 Zaō, Giappone – Yamagata HS102 NH – Super Team

26 gennaio 2025 Zaō, Giappone – Yamagata HS102 NH – Qualificazione + Gara

31 gennaio 2025 Willingen, Germania – Mühlenkopf HS147 LH – Qualificazione

1 febbraio 2025 Willingen, Germania – Mühlenkopf HS147 LH – Gara

7 febbraio 2025 Lake Placid, Stati Uniti – MacKenzie HS128 LH – Quaificazione + Gara

9 febbraio 2025 Lake Placid, Stati Uniti – MacKenzie HS128 LH – Qualificazione + Gara

14 febbraio 2025 Ljubno, Slovenia – Logarska dolina HS94 NH – Qualificazione

15 febbraio 2025 Ljubno, Slovenia – Logarska dolina HS94 NH – Gara

16 febbraio 2025 Ljubno, Slovenia – Logarska dolina HS94 NH – Qualificazione + Gara

22 febbraio 2025 Hinzenbach, Austria – Aigner HS90 NH – Qualificazione + Gara

23 febbraio 2025 Hinzenbach, Austria – Aigner HS90 NH – Qualificazione + Gara

Raw Air

13 marzo 2025 Oslo, Norvegia – Holmenkollen HS134 LH – Prologo + Gara

15 marzo 2025 Vikersund, Norvegia – Vikersundbakken HS240 FH – Gara

16 marzo 2025 Vikersund, Norvegia – Vikersundbakken HS240 FH – Gara

19 marzo 2025 Lahti, Finlandia – Salpausselkä HS130 LH – Qualificazione

20 marzo 2025 Lahti, Finlandia – Salpausselkä HS130 LH – Gara

21 marzo 2025 Lahti, Finlandia – Salpausselkä HS130 LH – Qualificazione + Gara

GARE MISTE

22 novembre 2024 Lillehammer, Norvegia – Lysgårdsbakken HS140 TL LH

31 gennaio 2025 Willingen, Germania – Mühlenkopf HS147 TL LH

8 febbraio 2025 Lake Placid, Stati Uniti – MacKenzie HS128 TL LH

MONDIALI TRONDHEIM

27 febbraio 2025, ore 20:30 Individuale femminile NH – Qualificazione

28 febbraio 2025, ore 14:00 Individuale femminile NH – Gara

1 marzo 2025, ore 17:00 Gara a squadre femminile NH

1 marzo 2025, ore 20:30 Individuale maschile NH – Qualificazione

2 marzo 2025, ore 17:00 Individuale maschile NH – Gara

5 marzo 2025, ore 16:00 Gara a squadre mista LH

6 marzo 2025, ore 16:20 Gara a squadre maschile LH

6 marzo 2025, ore 20:30 Individuale femminile LH – Qualificazione

7 marzo 2025, ore 12:15 Individuale maschile LH – Qualificazione

7 marzo 2025, ore 16:15 Individuale femminile LH – Gara

8 marzo 2025, ore 15:45 Individuale maschile LH – Gara

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2

Diretta streaming: Discovery+ e DAZN