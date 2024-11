Calendario Campionati Italia nuoto in vasca corta 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 14 al 16 novembre andranno in scena i campionati italiani di nuoto in vasca corta 2024, di scena a Riccione. Una tre-giorni importante per andare a definire la squadra che prenderà parte ai Mondiali nella piscina da 25 metri di Budapest (Ungheria), previsti dal 10 al 15 dicembre nell’impianto della Duna Arena.

Ultimo evento della stagione per quanto riguarda il nuoto, dove vedremo in azione anche i big della Nazionale che hanno preso parte alle Olimpiadi di Parigi. Delle defezioni ci saranno, viste le assenze di Gregorio Paltrinieri (infortunato) e di Thomas Ceccon, che ha deciso di non competere ulteriormente in questo 2024 e di dare appuntamento a tutti all’anno venturo.

Ci saranno però da seguire con attenzione altri campioni come Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Simona Quadarella che vorranno emozionare nella piscina romagnola. Nello stesso tempo si spera che anche altri atleti sappiano mostrare importanti segnali di vitalità, andando ad arricchire il roster presente nella rassegna iridata, che vede già qualificati chi ha ottenuto medaglie e si è spinto in finale ai Giochi.

I campionati italiani di nuoto in vasca corta, in programma dal 14 al 16 novembre a Riccione, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali.

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO INVERNALI 2024

Giovedì 14 novembre

100 dorso maschi

50 dorso femmine

400 stile libero maschi

200 stile libero femmine

100 rana maschi

100 rana femmine

100 farfalla maschi

50 farfalla femmine

50 stile libero maschi

1500 stile libero femmine

100 misti maschi

100 misti femmine

Venerdì 15 novembre

100 farfalla femmine

200 farfalla maschi

100 dorso femmine

50 dorso maschi

400 misti femmine

400 misti maschi

100 stile libero femmine

100 stile libero maschi

50 rana femmine

50 rana maschi

800 stile libero femmine

800 stile libero maschi

Sabato 16 novembre

50 stile libero femmine

200 dorso maschi

200 dorso femmine

50 farfalla maschi

200 farfalla femmine

200 rana maschi

200 rana femmine

200 stile libero maschi

400 stile libero femmine

400 stile libero maschi

200 misti maschi

200 misti femmine

1500 stile libero maschi

In aggiornamento per gli orari

