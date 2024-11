Calcio femminile, riparte la caccia alla Juventus in Serie A: Fiorentina e Inter si sfidano nell’ottavo turno

Dopo la settimana dedicata agli impegni della Nazionale italiana, torna in scena il campionato di calcio femminile di Serie A. L’ottavo turno si svilupperà nella consueta modalità “spezzatino”, con un incontro domani e i restanti quattro domenica 3 novembre. Si riapre la caccia alla Juventus, capolista con 19 punti in graduatoria.

Le bianconere sono attesa dalla trasferta al Giuseppe Piccolo (domenica alle ore 12.30) contro il Napoli, desideroso di fare punti per provare a tirarsi fuori dalle zone basse della classifica. Juve che dal canto suo punta chiaramente ai tre punti per mantenere il vertice e magari ad approfittare dello scontro diretto tra Fiorentina e Inter.

Allo stadio Curva Fiesole – Viola Park, sempre all’ora pranzo di domenica, viola e nerazzurre vorranno superarsi per stabilire a chi spetti il ruolo di degna rivale della Vecchia Signora. Allo stato attuale delle cose, le gigliate sono più vicine alle bianconere (-1), ma hanno rimediato un pesante 4-0 contro la Juventus nello scontro diretto, mentre la Beneamata è stata l’unica formazione a fermare l’incedere delle ragazze di Max Canzi, citando lo 0-0 dell’ultimo turno disputato. Fiorentina che proverà a sfruttare la verve realizzativa di una Agnese Bonfantini sugli scudi (6 reti in 7 partite giocate), ma l’Inter vorrà farsi valere, sfruttando le proprie bocche di fuoco, Annamaria Serturini e Tessa Wullaert.

La giornata prenderà il via domani con la sfida delle 20.30 tra la Lazio e il Como al “Mirko Fersini” ed entrambe ambiranno al massimo possibile per entrare nella Poule Scudetto. A completamento del turno, le campionessa in carica della Roma cercheranno di dare un seguito alla vittoria (2-1) contro il Milan dell’ultima giornata, affrontando in trasferta la Sampdoria allo stadio “La Sciorba” domenica alle 15.00. Ultimo match alle 18.00 del 3 novembre tra Milan e Sassuolo, con le rossonere che vorranno far valere il fattore campo.