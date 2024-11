Bronzetti: “Campionesse del mondo, un sogno che si avvera”. Trevisan: “Il mio ruolo è cambiato”

Lucia Bronzetti ha fatto la differenza nella trionfale Billie Jean King Cup: lanciata in campo nella semifinale contro la Polonia, l’azzurra ha saputo vincere due singolare ed è risultata determinante per il successo dell’Italia nella massima competizione per Nazionali di tennis femminile. Elisabetta Cocciaretto aveva invece perso il proprio singolare nei quarti di finale contro il Giappone e non ha più giocato a Malaga, mentre Martina Trevisan ha ricoperto un ruolo di supporto. Le azzurre hanno espresso la propria soddisfazione.

Martina Trevisan: “Quest’anno il mio ruolo è stato un po’ diverso: se sei fuori dal campo non importa, conta solo sostenere la squadra e penso di averlo fatto bene. Bisogna sempre farsi trovare pronti perché non si può mai sapere cosa può succedere, io sarò sempre pronta per scendere in campo. Quest’anno è stato un supporto diverso rispetto all’anno scorso, mi sento partecipe di questa squadra: questo gruppo è partito da un po’ lontano e oggi siamo qui, felicissime“.

Lucia Bronzetti: “Siamo campionesse del mondo, è un sogno che si avvera, siamo molto orgogliose e ora è il momento dii festeggiare. Lo ho sempre sognato, ora il trofeo è arrivato e non possiamo che essere felicissime. Siamo veramente felici, di solito piango e invece da quanto sono felice non mi scendono le lacrime. Sono veramente contenta e orgogliosa“.

Elisabetta Cocciaretto: “La sconfitta contro il Giappone è scomparsa dalla mia testa, sono contenta di condividere questa gioia con le ragazze, sono straordinarie persone: è stato un percorso fantastico, abbiamo fatto tutto insieme fin dall’inizio. Dopo la sconfitta ho aiutato la squadra fuori dal campo e penso di esserci riuscita. Avevo la pelle d’oca, è semplicemente incredibile“.