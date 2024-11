BJK Cup, quando gioca l’Italia nel 2025? Cambia il format, sarà un anno di transizione

L’Italia ha vinto la Billie Jean King Cup 2024 e si presenterà dunque ai nastri di partenza della prossima edizione da campione in carica, con l’obiettivo di provare a centrare un clamoroso bis. Nel 2025 verrà modificato il format della manifestazione in quello che dovrebbe rivelarsi un anno di transizione in vista di un nuovo regolamento potenzialmente più duraturo (se ne riparlerà comunque per il 2026).

Le azzurre, pur avendo conquistato il titolo a Malaga, rischiano di cominciare il loro percorso nella prossima Billie Jean King già ad aprile in occasione dei Qualifiers. L’unica formazione ammessa direttamente alle Final Eight (la fase finale non sarà dunque più a 12 squadre, ma a 8) dovrebbe essere infatti quella del Paese ospitante, mentre gli altri sette slot verranno assegnati alle vincitrici dei sette gironi di qualificazione.

Saranno raggruppamenti composti da soli tre team, che si disputeranno presumibilmente nel weekend 11-13 aprile in sette sedi separate (ognuno in casa di una delle compagini presenti nel gruppo). Attenzione però, perché il numero dei gironi potrebbe essere modificato in base alla scelta della nazione che ospiterà le Finals di novembre (date esatte ancora da stabilire).

Queste modifiche regolamentari sono state introdotte per consentire la transizione verso una fase finale a otto team (e non più a dodici), mentre nel 2026 i Qualifiers e gli spareggi salvezza torneranno con la formula degli scontri diretti in casa/trasferta. L’Italia campione del mondo resta dunque alla finestra, in attesa di novità da parte dell’ITF, ma presumibilmente dovrà affrontare la BJK Cup 2025 senza sconti cominciando dalle qualificazioni insieme ad altre venti compagini.