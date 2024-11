BJK Cup 2024, i precedenti delle azzurre contro le polacche. Paolini non ha mai battuto Swiatek

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista di Italia-Polonia, prima semifinale della Billie Jean King Cup 2024 in programma a partire dalle ore 17.00 sul veloce indoor di Malaga. Le azzurre, reduci dal successo in rimonta sul Giappone al debutto nella fase finale della competizione, proveranno a sovvertire un pronostico che le vede sfavorite sulla carta contro Iga Swiatek e compagne.

Potendo contare sulle campionesse olimpiche in carica di specialità (Errani/Paolini), l’obiettivo della squadra italiana è quello di portare a casa almeno uno dei due singolari per poi giocarsi tutto nel doppio decisivo con una coppia ormai collaudata e di alto livello. La Polonia ha a disposizione però delle singolariste estremamente competitive, con Swiatek da n.1 ed una tra Magdalena Frech (n.25 al mondo) e Magda Linette (n.38 WTA) da numero due.

Ballottaggio aperto anche in casa Italia per il ruolo di seconda singolarista tra Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, con la marchigiana (avanti 1-0 nei precedenti con Frech e con un bilancio di 1-1 con Linette) che rischia di non aver ancora smaltito le scorie delle brutta sconfitta di due giorni fa contro Ena Shibahara mentre la romagnola sta attraversando un buon periodo di forma a fine stagione.

Bronzetti ha vinto inoltre entrambi gli scontri diretti disputati contro Frech nel 2024, ma ha perso nettamente l’unico testa a testa con Linette andato in scena ad inizio 2023 in Australia nella United Cup. Nessun dubbio invece su chi scenderà in campo nel secondo singolare di giornata, riservato alle n.1 di Italia e Polonia, rispettivamente Jasmine Paolini e Iga Swiatek. L’ex leader del ranking WTA è in vantaggio 3-0 nei precedenti, non avendo mai concesso più di tre game alla toscana in un singolo set, ma l’ultimo match sul veloce risale al 2022 e non è dunque molto indicativo considerando l’esplosione dell’azzurra in questa stagione.