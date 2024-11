Billie Jean King Cup 2024: l’Italia attende l’avversaria dei quarti. Il tabellone delle azzurre

Jasmine Paolini e Sara Errani saranno chiamate ad un’ultima fatica nel loro 2024. Le due azzurre infatti saranno protagonista con la maglia dell’Italia alle Finali di Billie Jean King Cup dal 13 al 20 Novembre a Malaga, con la squadra capitanata da Tathiana Garbin che sogna un’altra finale dopo quella persa l’anno scorso contro il Canada. Oltre alle già citate Paolini ed Errani, a comporre la squadra saranno anche Elisabetta Cocciaretto (probabilissima seconda singolarista), Lucia Bronzetti e Martina Trevisan.

L’Italia è già qualificata per i quarti di finale, dove attende la vincente dell’ottavo tra Giappone e Romania. Entrambe le formazioni non sembrano rappresentare una preoccupazione per la squadra azzurra, visto che le migliori giocatrici sono Moyuka Uchijima (numero 56 del mondo) e Jacqueline Cristian (numero 73 del mondo). L’Italia parte nettamente favorita con entrambe le formazioni e quindi la semifinale sembra abbastanza prenotata per lae tricolori.

In semifinale ecco che la difficoltà si alza notevolmente. Infatti l’Italia affronterà una tra Cechia, Polonia o Spagna. Le ceche sono già ai quarti e attendono proprio la vincente della sfida tra le polacche e le spagnole. La Polonia potrà addirittura contare su Iga Swiatek, che vorrà riscattare la delusione delle WTA Finals (e torna a giocare la Billie Jean King Cup dopo anni), mentre la Spagna si affida soprattutto a Paula Badosa. La formazione polacca è forse più attrezzata, vista la presenza anche di Magda Linette e Magdalena Frech.

Un ottavo di finale durissimo e con la vincente che andrebbe ad affrontare la temibilissima Repubblica Ceca. Una squadra di altissimo valore quella ceca, vista la presenza di due ottime singolariste come Karolina Muchova e Linda Noskova, senza dimenticare comunque Marie Bouzkova e la presenza in doppio di Katerina Siniakova.

Cechia, Polonia, Spagna: in ogni caso per l’Italia sarà durissima raggiungere nuovamente la finale. Nella parte alta del tabellone il Canada di Leylah Fernandez affronterà la vincente di Germania-Gran Bretagna, mentre l’Australia attende una tra Slovacchia e Stati Uniti, con le americane che hanno in Danielle Collins la miglior singolarista e soprattutto un doppio di altissimo livello con Townsend e Dolehide, che potrebbe anche spingere gli USA ad essere la nazionale favorita per agguantare l’altro posto in finale, dove sogna di ritrovarsi ancora l’Italia.