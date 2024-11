Billie Jean King Cup 2024: calendario dagli ottavi alla finale, programma, tv, streaming

Le Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis si disputeranno da mercoledì 13 a mercoledì 20 novembre: l’Italia entrerà in gioco direttamente ai quarti di finale sabato 16 alle ore 10.00 contro la vincente di Giappone-Romania, mentre giocherà l’eventuale semifinale lunedì 18 alle ore 17.00 contro una tra Cechia, Spagna e Polonia.

A Malaga, in Spagna, la finale sarà poi in programma mercoledì 20 novembre dalle ore 17.00. Dall’altro lato del tabellone l’Australia attende ai quarti la vincente di Slovacchia-Stati Uniti, così come il Canada sfiderà ai quarti la vincente tra Germania e Regno Unito.

La diretta tv delle Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO BILLIE JEAN KING CUP 2024

Mercoledì 13 novembre

17.00 O1 Spagna-Polonia

Giovedì 14 novembre

10.00 O2 Giappone-Romania

17.00 O3 Slovacchia-Stati Uniti

Venerdì 15 novembre

17.00 O4 Germania-Regno Unito

Sabato 16 novembre

10.00 Q1 vinc. O2-Italia

17.00 Q2 vinc. O1-Cechia

Domenica 17 novembre

10.00 Q3 vinc. O3-Australia

17.00 Q4 vinc. O4-Canada

Lunedì 18 novembre

17.00 S1 vinc. Q1-vinc. Q2

Martedì 19 novembre

12.00 S2 vinc. Q3-vinc. Q4

Mercoledì 20 novembre

17.00 F1 vinc. S1-vinc. S2

PROGRAMMA BILLIE JEAN KING CUP 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su SuperTennis HD

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, in chiaro su SuperTenniX

Diretta Live testuale: OA Sport.