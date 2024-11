Biathlon, Italia decimata a Kontiolahti: anche Passler dà forfait dopo Vittozzi

Ultimi giorni di attesa in vista dell’inizio della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon, che si aprirà sabato 30 novembre a Kontiolahti con due staffette miste. L’Italia, dopo il forfait di Lisa Vittozzi per problemi alla schiena, dovrà purtroppo fare a meno anche di Rebecca Passler almeno per le prime gare in programma questo weekend in Finlandia.

La 23enne altoatesina è rimasta vittima di un attacco influenzale e non verrà sostituita, almeno per le staffette di questo fine settimana. Le condizioni di Passler verranno comunque monitorate per un possibile reinserimento dell’azzurra in squadra in vista delle competizioni individuali di Kontiolahti, che entreranno nel vivo a partire da mercoledì 4 dicembre.

Lo staff tecnico, nel caso in cui la classe 2001 dovesse restare indisponibile per l’intera tappa finlandese, potrebbe scegliere di chiamare in extremis un’atleta impegnata questa settimana a Idre (Svezia) in Ibu Cup. Alla luce di queste assenze, l’Italia si presenta dunque alle prime staffette stagionali di Coppa del Mondo con Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Michela Carrara e Dorothea Wierer in campo femminile.

Contingente massimo invece al maschile con Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer e Daniele Cappellari. Formazione obbligata a questo punto per la staffetta femminile, mentre le altre squadre verranno comunicate nelle prossime ore anche in base a nuove valutazioni dopo il forfait di Passler e Vittozzi.