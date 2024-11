Biathlon, Johannes Bø deporrà Ole Einar Bjørndalen dopo 24 anni di regno? “Il Sorpasso” è annunciato

Uno dei temi forti legato alla stagione 2024-25 del biathlon è rappresentato dal fatto che Johannes Bø possa diventare l’uomo con il maggior numero di vittorie in competizioni di primo livello, scavalcando così Ole Einar Bjørndalen, in testa alla graduatoria dei serial winner da tempo immemore.

Attualmente, il trentunenne di Stryn (che ha cominciato a imporsi nel dicembre 2013) ha collezionato 85 affermazioni. Il contatore dice “-10” rispetto ai 95 successi ottenuti con la carabina in spalla dal cinquantenne di Simostranda fra il gennaio 1996 e il dicembre 2015.

Il passaggio di consegne è quindi possibile, se si considera come Bø abbia realizzato svariate annate da “doppia cifra” in termini di trionfi, spingendosi addirittura a 16 negli inverni di maggior dominio (2018-19 e 2022-23). L’avvicendamento non è però scontato. Dopotutto, nel 2023-24 Johannes ha festeggiato per 8 volte. Per assumere il ruolo di numero uno all-times è dunque imperativo fare meglio della stagione passata.

Alla luce della competitività espressa dal fenomenale norvegese contemporaneo, è evidente come non sia questione di “SE”, bensì di “QUANDO” si compirà “Il Sorpasso”, che merita l’articolo determinativo e la “S” maiuscola. La ragione è rappresentata dalla durata del regno di Bjørndalen, iniziato nell’ormai lontano gennaio 2001.

Il primo vero serial winner del massimo circuito fu il tedesco dell’est Frank Ullrich, il quale dagli albori della Coppa del Mondo al 1983 si issò a quota 17 vittorie, venendo spodestato solo il 7 gennaio 2001 dal connazionale Sven Fischer.

Quest’ultimo fu un sovrano di transizione, poiché Bjørndalen lo appaiò il 18 gennaio, volandolo via il 21 gennaio. Da quel giorno di quasi 24 anni fa, Ole Einar ricopre il ruolo di leader della graduatoria dei biathleti più vittoriosi in campo maschile.

Uno scettro che, verosimilmente, sarà costretto a cedere al connazionale nell’arco dell’anno solare 2025. L’unico “se” riguarda la possibilità di mantenerlo anche durante l’estate, sino all’inizio della stagione olimpica di Milano-Cortina, oppure se il passaggio del regale testimone avverrà già entro marzo…