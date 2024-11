Basket: Markovski nuovo allenatore a Pistoia, si rinforzano Varese e Cremona

Giornata particolarmente movimentata dalle parti della Serie A, se non altro perché in un solo martedì si sono viste operazioni capaci di porre fine a una querelle tra le più incredibili degli ultimi anni in Italia e di riportare due figure note nel nostro Paese.

Proprio in serata, infatti, si chiude tutta la vicenda di Pistoia. La storia è nota: Dante Calabria, allenatore scelto dal presidente Ron Rowan, si è più di una volta trovato a dover fare i conti con questi che dava indicazioni al posto suo. Calabria è poi stato fermato dallo stesso club per azione disciplinare, che ne ha poi decretato il licenziamento per giusta causa. Fa così ritorno in Italia Zare Markovski, che è all’undicesima panchina di A nella sua lunghissima carriera.

In precedenza, a Cremona è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di Payton Willis, uscito dai ranghi del Lenovo Tenerife dopo un’esperienza breve e non propriamente fortunata. A Pistoia, nella stagione 2022-2023, si era distinto con 16 punti di media, e ora sarà un’aggiunta molto interessante per il club che occupa il gruppo a 2 punti.

Di quello stesso gruppo fa parte Varese, che dopo aver rilasciato Nico Mannion verso Milano per il momento pensa a rinforzare il pacchetto lunghi. E lo fa con una vecchia conoscenza di Serie A ed Eurolega, Alex Tyus, che cominciò a farsi notare a Cantù nell’ormai lontana stagione 2012-2013 per poi approdare nei maggiori club continentali molto a lungo.