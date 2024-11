Basket, l’Italia ospita l’Islanda per chiudere il discorso qualificazione agli Europei, Sarr aspira al debutto

A Reggio Emilia per chiudere definitivamente la questione qualificazione agli Europei. L’Italbasket di Gianmarco Pozzecco è a due punti dal biglietto per la competizione continentale dell’anno prossimo tra Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia: una sola vittoria contro l’avversaria già affrontata due giorni fa: c’è di nuovo l’Islanda, ma questa volta sul parquet amico.

A Reykjavík non c’è stata storia, nonostante le tantissime assenze tra gli azzurri. Un roster completamente rimaneggiato è bastato per mettere a tacere le velleità degli avversari, ‘affondati’ da un 28-1 di parziale a cavallo tra primo e secondo quarto. Scoprendo così dei nuovi interpreti: certamente sugli scudi Grant Basile con i suoi 19 punti, corpaccione che potrà risultare utilissimo in futuro con le sue innate doti offensive, ma senza dimenticarsi Akele e Bortolani, che hanno messo in luce le proprie qualità.

Per il ‘ritorno’ della partita si aggiungeranno però anche i giocatori impegnati in Eurolega, che compongono buona parte dell’ossatura della solita Nazionale. Più che probabile lo spazio per Melli, Tonut, Ricci, Polonara e Pajola per questa ‘gara-2’, così come per Diouf e Caruso. Ma il PalaBigi potrebbe anche diventare il teatro di un altro debutto potenzialmente illustre.

Parliamo di Dame Sarr, che sta provando piano piano a farsi spazio con la maglia del Barcellona nonostante i soli 18 anni di età, già visto con la maglia della Sperimentale. Un talento luminoso, che ha attratto anche gli scout provenienti dall’altra parte dell’oceano per un futuro nel basket ‘dei grandi’. E magari con l’Islanda potrà mettere anche il primo mattoncino per un futuro luminoso in azzurro. Chiudendo i conti per la qualificazione agli Europei.