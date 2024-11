Basket, la Virtus Bologna fa visita al Real Madrid in Eurolega. Trasferta in Germania per l’Olimpia Milano contro l’Alba Berlino

Primo impegno del doppio turno settimanale in Eurolega per le nostre portacolori Virtus Bologna ed Olimpia Milano, con entrambe le italiane che giocheranno lontano dal Belpaese per la nona giornata della regular season 2024-2025: andiamo a presentare brevemente le sfide che ci attendono.

Le V-nere volano a Madrid per sfidare al WiZink Center il Real di Chus Mateo e Sergio Llull. I bianconeri provano a dare continuità al successo interno – il primo stagionale di fronte al pubblico amico – contro il Maccabi Tel Aviv (84-77) di venerdì sera, che gli ha consentito di portarsi al sedicesimo posto con 2-6 di record. Decisivi Tornike Shengelia (16 punti per lui) ma soprattutto Ante Zizic, che ha sfiorato la doppia doppia con 14 punti e 9 rimbalzi mostrando il fisico per contrastare la difesa israeliana. Buon apporto anche da parte di Isaia Cordinier e Will Clyburn, che hanno messo a referto 11 punti. Discorso diverso invece per il Real Madrid, che sta faticando molto in quest’annata con i Blancos attualmente in dodicesima posizione con 3-5 di score. Gli spagnoli sono reduci dal ko al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano (85-76), con la squadra di Chus Mateo che ha limitato i danni dopo essere scivolata addirittura a -20. L’allenatore iberico chiederà al centro Walter Tavares di osservare il pitturato, cercando poi di sfruttare i ritmi dettati da Facundo Campazzo e le fiammate di Mario Hezonja con il veterano Sergio Llull sempre pronto a dare il suo contributo.

In cerca di conferme anche l’Olimpia Milano, atteso dalla trasferta tedesca contro l’Alba Berlino di Gabriele Procida. L’EA7 Emporio Armani ha mostrato i muscoli pochi giorni fa in casa contro il Real Madrid, trovando la seconda vittoria in fila dopo quella ottenuta nel derby tricolore contro la Virtus Bologna. 3-5 è il bilancio dei campioni d’Italia, trascinati da un Neno Dimitrijevic in stato di grazia (22 punti) e da un ottimo Nico Mannion al debutto in maglia Olimpia (11 punti per il playmaker della Nazionale). L’Alba Berlino cercherà di impensierire i milanesi di fronte ai propri tifosi, con i tedeschi relegati all’ultimo posto con un solo successo a fronte di sette sconfitte. Ancora fermo ai box Matteo Spagnolo, con Gabriele Procida che ha tirato fuori una prestazione monstre da 25 punti e 7 rimbalzi nell’ultima uscita poco felice contro la Stella Rossa. Fari puntati anche su Martin Hermannsson e sulla guardia Jonas Mattisseck, con Trevon Williams impegnato a controllare il pitturato. Possibile spazio anche per i giovani Anton Nufer e Dorian Grosber, con entrambi i giocatori nati nel 2006.