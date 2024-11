Basket, la formula delle qualificazioni agli Europei 2025

Siamo sostanzialmente a metà delle qualificazioni agli Europei del 2025, con la formula che è in pieno dispiegamento e che già in questi giorni potrebbe dare i primi verdetti circa le squadre qualificate. Questo, naturalmente, quando non si tratta dei quattro Paesi che già fanno da ospitanti della nuova edizione, vale a dire Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro.

Le 32 squadre sono suddivise in otto raggruppamenti, dei quali l’attuale situazione è esplicata qui sotto. In verde scuro i Paesi che, allo stato attuale delle cose, avrebbero l’accesso alla rassegna continentale. In arancione i Paesi qualificati perché ospitanti. I punti sono 2 per la vittoria e 1 per la sconfitta, da regolamento FIBA.

Girone A

1 Slovenia 4

2 Israele 3

3 Portogallo 3

4 Ucraina 2

Girone B

1 Italia 4

2 Turchia 3

3 Islanda 3

4 Ungheria 2

Girone C

1 Belgio 4

2 Lettonia 4

3 Spagna 2

4 Slovacchia 2

Girone D

1 Germania 3

2 Montenegro 3

3 Bulgaria 3

4 Svezia 3

Girone E

1 Francia 4

2 Bosnia ed Erzegovina 3

3 Croazia 3

4 Cipro 2

Girone F

1 Grecia 4

2 Cechia 3

3 Gran Bretagna 3

4 Paesi Bassi 2

Girone G

1 Serbia 4

2 Finlandia 3

3 Danimarca 3

4 Georgia 2

Girone H

1 Estonia 4

2 Macedonia del Nord 3

3 Lituania 3

4 Polonia 2

Com’è possibile notare, si qualificano tre selezioni su quattro per ciascun girone, data la formula a 24 del torneo europeo. Il numero scende a due quando in un gruppo c’è un Paese già organizzatore. Questa situazione fa sì che si creino delle situazioni in grado, già in questa finestra, di portare all’accesso agli Europei senza aspettare la finestra di febbraio. Andiamole a percorrere.

Girone A

Slovenia avanti con due vittorie sul Portogallo o una vittoria e due vittorie di Israele sull’Ucraina

Israele avanti con due vittorie

Portogallo avanti con due vittorie se Israele batte due volte l’Ucraina

Girone B

Italia avanti con due vittorie sull’Islanda o una vittoria e due vittorie della Turchia sull’Ungheria

Turchia avanti con due vittorie

Islanda avanti con due vittorie se la Turchia batte due volte l’Ungheria

Girone C

Belgio avanti con due vittorie sulla Lettonia o una vittoria e due vittorie della Spagna sulla Slovacchia oppure viceversa

Lettonia già qualificata come Paese ospitante

Spagna avanti con due vittorie

Slovacchia avanti con due vittorie

Spagna e Slovacchia possono essere eliminate se perdono due volte e il Belgio batte almeno una volta la Lettonia

Girone D

Germania avanti con due vittorie se Montenegro o Bulgaria vincono anche loro due volte

Montenegro avanti con due vittorie se Germania o Svezia vincono anche loro due volte

Bulgaria avanti con due vittorie se Germania o Svezia vincono anche loro due volte

Svezia avanti con due vittorie se Montenegro o Bulgaria vincono anche loro due volte

Girone E

Francia avanti con due vittorie se Bosnia ed Erzegovina o Croazia vincono anche loro due volte

Bosnia ed Erzegovina avanti con due vittorie se la Francia batte Cipro almeno una volta

Croazia avanti con due vittorie se la Francia batte Cipro almeno una volta

Cipro già qualificato come Paese ospitante

Bosnia ed Erzegovina e Croazia possono essere eliminate se perdono due volte e la Francia batte due volte Cipro

Girone F

Grecia avanti con due vittorie sulla Gran Bretagna o una vittoria e due vittorie della Cechia sui Paesi Bassi

Cechia avanti con due vittorie

Gran Bretagna avanti con due vittorie se la Cechia batte due volte i Paesi Bassi

Girone G

Serbia avanti con due vittorie sulla Danimarca o una vittoria e due vittorie della Finlandia sulla Georgia

Finlandia già qualificata come Paese ospitante

Danimarca avanti con due vittorie se la Finlandia batte due volte la Georgia

Girone H

Estonia avanti con due vittorie sulla Lettonia o una vittoria e due vittorie della Lituania sulla Macedonia del Nord oppure viceversa

Macedonia del Nord avanti con due vittorie se l’Estonia batte la Polonia almeno una volta

Lituania avanti con due vittorie se l’Estonia batte la Polonia almeno una volta

Polonia già qualificata come Paese ospitante

Macedonia del Nord e Lituania possono essere eliminate se perdono due volte e l’Estonia batte due volte la Polonia

Per i vari criteri di parità in classifica, questi sono i criteri di spareggio: scontri diretti, differenza canestri e, infine, punti realizzati. Un quadro piuttosto semplice, in breve, per analizzare una situazione nella quale ci sono alcune rappresentative, come quelle di Spagna, Croazia, Lituania e in parte Germania, che hanno bisogno di una spinta per non trovarsi con la proverbiale acqua alla gola.