Basket femminile: Italia, le 12 per la Cechia. Decisi gli ultimi tagli, Cubaj out per problemi fisici

Domani sera (ore 18.15) il nuovo palasport di Genova ospiterà Italia-Cechia, incontro valevole per le qualificazioni ai Campionati Europei 2025 di basket femminile. Le Azzurre di coach Andrea Capobianco tornano in campo quasi un anno dopo l’ultima volta con l’obiettivo di vincere la terza partita consecutiva e restare a punteggio pieno nel girone I.

“Conosciamo la Cechia, è una squadra che vive di esaltazioni, di break, di fiammate improvvise: sanno correre il campo e sanno come innescare il post basso. Dovremo necessariamente interpretare una partita solida, con poche palle perse per non rischiare di accenderle. Come fanno le grandi squadre, mi aspetto che ogni mia giocatrice aiuti la propria compagna a esprimersi al meglio: è una partita delicata, la classifica del girone I può indurre in errore perché l’ultimo posto della Cechia è casuale”, le dichiarazioni del CT italiano alla vigilia del match.

Rispetto alle 16 giocatrici convocate per il raduno, Lorela Cubaj ha dovuto dare forfait per problemi fisici e salterà anche la prossima sfida in Grecia di domenica 10 novembre. Lo staff tecnico ha deciso inoltre gli ultimi tre tagli, annunciando che Carlotta Zanardi, Sara Toffolo e Sara Scalia resteranno a riposo senza prendere parte alla partita di Genova con la Cechia.

Di seguito dunque l’elenco dei 12 nomi che comporranno il roster azzurro in vista dell’incontro di domani sera.

0 Jasmine Keys 1997 1.87 Ala Famila Schio

2 Matilde Villa 2004 1.70 Playmaker Umana Venezia

6 Francesca Pasa 2000 1.73 Playmaker Lyon (Fra)

8 Costanza Verona 1999 1.70 Playmaker Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.86 Ala Galatasaray (Tur)

11 Francesca Pan 1997 1.80 Guardia Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 Ala Campobasso

17 Arianna Arado 2004 1.86 Ala Derthona

19 Martina Fassina 1999 1.82 Guardia Umana Venezia

22 Olbis Andrè Futo 1998 1.92 Centro Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 Ala Sesto S.Giovanni

24 Ilaria Panzera 2002 1.80 Guardia Famila Schio