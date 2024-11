Basket femminile, Andrea Capobianco: “Partita delicata, la Cechia vive di fiammate improvvise”

Giornata di vigilia in vista del match tra Italia e Cechia, valevole per le qualificazioni agli Europei 2025 di basket femminile. Le Azzurre scendono in campo domani (ore 18.15) nel nuovo palasport di Genova per provare a centrare la terza vittoria consecutiva nel girone I, dopo aver battuto ormai un anno fa Grecia e Germania attestandosi in vetta alla classifica del raggruppamento.

Andrea Capobianco, coach della Nazionale italiana, ha presentato così l’impegnativa sfida di domani: “Conosciamo la Cechia, è una squadra che vive di esaltazioni, di break, di fiammate improvvise: sanno correre il campo e sanno come innescare il post basso. Dovremo necessariamente interpretare una partita solida, con poche palle perse per non rischiare di accenderle“.

“Come fanno le grandi squadre, mi aspetto che ogni mia giocatrice aiuti la propria compagna a esprimersi al meglio: è una partita delicata, la classifica del girone I può indurre in errore perché l’ultimo posto della Cechia è casuale“, ha aggiunto il CT azzurro (fonte: FIP). Out per problemi fisici Ilaria Panzera e Lorela Cubaj, con quest’ultima già autorizzata a lasciare il raduno.

Ricordiamo che l’Italia, proprio come le altre tre squadre del gruppo I, è già qualificata per la fase finale di Eurobasket 2025 in qualità di Paese ospitante. Uno dei gironi della rassegna continentale si svolgerà infatti al PalaDozza di Bologna. I risultati ottenuti nel corso delle qualificazioni verranno comunque presi in considerazione per stabilire il ranking e di conseguenza le varie fasce al momento del sorteggio.