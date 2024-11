Baseball: Taipei vince il Premier12 2024. Battuto a sorpresa il Giappone in finale

Sorpresa al Tokyo Dome. Il Taipei conquista per la prima volta il titolo al WSBC Premier12, importante competizione di baseball giunta alla sua terza edizione che comprende le migliori dodici formazioni del ranking internazionale. Grande prova per la formazione taiwanese, capace di vincere per 4-0 nella tana del lupo, battendo il Giappone servendosi soltanto di quattro punti messi a referto nel quinto inning.

Superiori stavolta i neo vincitori, i quali hanno messo a referto ben undici valide contro le quattro segnate dai nipponici, bloccati in attacco in un match risolto soltanto da due fuori campo, segnati prima di Lin Chia-Cheng (un punto) e, successivamente, da un super Chen Chhieh-Hsien (tre punti).

Significativo dunque il responso di Taipei il quale aveva chiuso il raggruppamento B al secondo posto cedendo il passo proprio agli uomini del Sol Levante, perdendo tra le mura amiche per 3-1. Un andazzo proseguito anche nel Super Round, dove il Giappone ha vinto per 6-9.

Il terzo posto è stato invece conquistato dagli Stati Uniti, abili ad avere la meglio sul Venezuela per 6-1 in una finalina mai messa davvero in discussione. Il team a stelle strisce, dopo aver concluso al secondo posto il girone A proprio alle spalle dei sudamericani, ha terminato all’ultimo posto il Super Round, ribaltando così come Taipei la situazione solo alla scontro finale.