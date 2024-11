Badminton, Campionati Italiani Assoluti 2024: Emma Piccinin conquista singolare, doppio, e misto!

L’edizione numero 47 dei Campionati Italiani Assoluti di badminton passerà agli annali del movimento nazionale per la storica tripletta di Emma Piccinin (BC Milano), capace di fare proprio il titolo tricolore nel singolare femminile, nel doppio femminile e nel doppio misto: era dal 2010 che tra le donne non si verificava questo evento, ed all’epoca a riuscirci fu Federica Panini.

Nel singolare femminile, Piccinin ha superato in due game, per 21-19 21-14, Yasmine Hamza (SSV Bozen), così come è accaduto anche nel doppio femminile, giocato insieme a Martina Corsini, nel quale hanno sconfitto per 21-10 21-13 Sofia Galimberti ed Anna Hell (ASV Uberetsch), e nel doppio misto, disputato in coppia con Gianmarco Bailetti, in cui hanno battuto per 21-19 21-14 David Salutt e Martina Corsini (SSV Bozen/BC Milano).

Ha conquistato il titolo per la terza volta consecutiva nel singolare maschile Christopher Vittoriani (MaraBadminton), che ha piegato al game decisivo, per 21-17 10-21 21-13, Fabio Caponio (CS Aeronautica Militare), infine nel doppio maschile il tricolore va ad Alessandro Gozzini e Luca Zhou (GSA Chiari/ASV Mals), i quali hanno regolato per 21-19 25-23 Matteo Massetti e David Salutt (MaraBadminton/SSV Bozen).