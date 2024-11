ATP Parigi-Bercy, un torneo di nuovo senza padrone. Zverev-Tsitsipas il ‘main event’

Parigi-Bercy si conferma il torneo delle sorprese. Carlos Alcaraz appariva il favorito d’obbligo dopo il forfait di Jannik Sinner, e invece si è fatto sorprendere da Ugo Humbert in una lotta chiusa al terzo set. E quindi, il tabellone principale pare non avere più un padrone, come spesso accaduto.

Per il beniamino di casa ora c’è uno di quegli avversari che non vorresti mai incontrare, Jordan Thompson. L’australiano è famoso per il suo essere eclettico, ma non è che il transalpino non lo sia. E soprattutto, ora che ha a portata di mano una semifinale 1000 avanti al proprio pubblico, farà di tutto per non farsela sfuggire.

Può essere l’occasione benedetta per Grigor Dimitrov, lui che qui lo scorso anno si dovette arrendere solo a Novak Djokovic all’ultimo atto scoppiando in lacrime. Il bulgaro ha avuto ragione di Arthur Rinderknech in una sfida assai tirata e assapora di nuovo il traguardo. Ma non sarà per nulla d’accordo Karen Khachanov, che qui si impose anni fa nella sorpresa generale (che novità) e che si è tolto davanti un cliente scomodo come Alexei Popyrin.

In alto al tabellone c’è una partita che può dimostrarsi davvero interessante. Holger Rune cerca quella fiducia spesso mancata nella stagione, nel torneo vinto due anni fa che pareva il suo trampolino di lancio e invece si è rivelato al momento come il suo highlight. Ha faticato con Arthur Cazaux, ma ora avrà di fronte il Demone, e indemoniato, Alex De Minaur che vede la possibilità di qualificarsi alle Finals, essendo al momento virtualmente ottavo e che potrebbe anche superare Casper Ruud con una semifinale.

E alla fine il match di cartello diventa quello tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Negli ultimi anni una vera e propria classica, una partita vista spesso tra quarti e semifinali tra due giocatori brillanti nei 1000 ma che hanno visto scavalcarsi da Sinner ed Alcaraz. L’ultimo confronto è stato a favore del greco, avanti nei precedenti per 10-5, e per entrambi sono arrivate due vittorie in sfide difficili con Arthur Fils e Francisco Cerundolo.