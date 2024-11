ATP Parigi-Bercy, la solita finale inaspettata: sarà Zverev-Humbert

Una finale inaspettata, come nella tradizione di Parigi-Bercy. Da una parte un giocatore esperto di queste latitudini, dall’altro un giocatore che arriva per la prima volta a questo punto in carriera ma con la possibilità di giocarsela avanti al proprio pubblico: il titolo andrà ad uno tra Alexander Zverev ed Ugo Humbert.

Nella prima semifinale, il tedesco ha ragione in due set di Holger Rune, qui vincitore due anni fa. Nel primo set Zverev fa il bello e il cattivo tempo grazie anche a nove ace, mentre nel secondo il danese riesce a fare opposizione nella seconda frazione, riuscendo a cavarsela quando il suo avversario va a servire per il match.

Un servizio perso in apertura lo condanna nel tiebreak, con il teutonico che così torna il numero 2 al mondo e può vincere il secondo 1000 stagionale dopo quello di Roma, dove ha battuto Nicolas Jarry. E sarebbe il settimo trionfo per lui in questa categoria.

Ma di contro ci sarà un giocatore che arriverà carico a mille alla prima sua apparizione in una finale 1000 in carriera a 26 anni. Humbert conferma un po’ la regola che nell’impianto di Parigi-Bercy arrivano sorprese a profusione, e lo fa battendo in una sfida serratissima uno che qui ci ha già vinto, Karen Khachanov.

Partita decisa soltanto dopo due ore e quarantotto minuti: il russo sembrava vedere da vicino la possibilità di poter ritornare in finale, ma si abbassa la qualità del servizio mentre il transalpino sfrutta ogni occasione possibile dalla sua, tanto da salire alla virtuale posizione numero 14 del ranking ATP e di mettere nel mirino la top 10. Ma soprattutto, di trionfare avanti al proprio pubblico.

ATP PARIGI-BERCY 2024, I RISULTATI

A. Zverev b. H. Rune 6-3 7-6

U. Humbert b. K. Khachanov 6-7 6-4 6-3