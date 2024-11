ATP Parigi-Bercy 2024, il giorno delle semifinali. Humbert vuole sognare ancora con Khachanov, Rune si gioca tutto contro Zverev

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy è arrivato al suo penultimo giorno, quello delle semifinali. Sarà un sabato di attesa per il pubblico francese, che proverà a trascinare ancora una volta Ugo Humbert. Il numero diciotto del mondo sta vivendo un sogno nel torneo di casa, riportando un tennista francese tra i primi quattro a Parigi-Bercy da Julien Benneteau nel 2017, quando venne sconfitto dal futuro campione Jack Sock.

Per Humbert è la prima semifinale in carriera in un 1000 e la vivrà contro il russo Karen Khachanov, che ha conquistato il suo unico Masters 1000 proprio nel torneo parigino nel 2018, battendo nell’ultimo atto Novak Djokovic. Il russo è in un momento di forma eccezionale, avendo vinto dodici degli ultimi tredici incontri giocati, ma Humbert sembra essere in uno stato di grazia, dopo essere riuscito a battere anche Carlos Alcaraz negli ottavi.

Holger Rune ha sicuramente un feeling speciale con questo torneo e non solo perchè lo ha vinto l’anno scorso. Il campione in carica ha vissuto una stagione complicata, ma proprio a Parigi-Bercy si sta giocando le ultimissime speranze di accedere alle Finals di Torino. Il danese è obbligato a vincere il titolo per superare Grigor Dimitrov al decimo posto e poi giocarsi tutto all’ultima settima disponibile contro Andrey Rublev e Casper Ruud, considerando anche la possibile assenza a Torino di Novak Djokovic.

La semifinale per Rune, però, sarà veramente complicata e si prospetta un vero e proprio scontro di fuoco. Infatti dall’altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, ultimo sopravvissuto tra le prime dieci teste di serie. Il tedesco ha vinto un solo 1000 in stagione (Roma), ma soprattutto può ancora ambire alla seconda posizione mondiale (deve vincere), provando a superare proprio Carlos Alcaraz alla vigilia delle ATP Finals.