ATP Finals, Krawietz e Puetz vincono il titolo! Battuti in due tiebreak Arevalo e Pavic

Kevin Krawietz e Tim Puetz vincono il titolo alle ATP Finals di Torino! I tedeschi vincono in due tiebreak contro Arevalo e Pavic un match intenso ed equilibrato, in cui la differenza l’ha fatta Puetz in risposta.

Il primo set è equilibratissimo con entrambe le coppie davvero solide alla battuta e pochissime sbavature: precisi nei pressi della rete, molto incisivi con la prima di servizio e subito aggressivi con i colpi di inizio gioco per non dare modo a chi risponde di entrare nello scambio. L’unico a rischiare è Pavic che concede una palla break sul 3-3, ma Krawietz risponde troppo al centro e lascia modo ad Arevalo di chiudere.

La soluzione ovvia è quindi il tiebreak: i tedeschi partono bene con il mini-break, ma vengono subito ripresi, poi Pavic combina un pasticcio e consegna un altro mini-break a Krawietz e Puetz. Questo viene ancora recuperato, ma sul 5-6 Arevalo combina un mezzo disastro: non chiude uno smash comodo e poi sbaglia con il dritto, consegnando quindi il primo parziale nelle mani dei teutonici.

Anche il secondo set è molto tirato, con Arevalo che è i primo a trovarsi alle strette sul 2-3 sul 15-30, ma con due prime vincenti e un ottimo schiaffo al volo riesce a tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Si arriva ancora al tiebreak che sembra indirizzato da tre super risposte di Puetz, ma la coppia numero 1 del mondo recupera tre volte il mini-break. Sul 6-7 però Pavic combina un disastro nei pressi della rete e consegna il titolo ai tedeschi.