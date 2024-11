Sinner doma un esuberante Fritz e avvicina le semifinali alle ATP Finals di Torino

Jannik Sinner vince anche il secondo match del Gruppo Ilie Nastase del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2024 di tennis, in corso a Torino, e si porta ad un solo set dal passaggio in semifinale: a cedere all’azzurro, questa sera, è lo statunitense Taylor Fritz, il quale capitola con un duplice 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco, subendo il break decisivo in entrambi i casi nel decimo game. Per l’azzurro l’ultima sfida del raggruppamento sarà contro il russo Daniil Medvedev, e, come detto, a Sinner servirà un set per passare il turno come primo del girone.

Nel primo set i servizi controllano il match, anche se Fritz si fa trascinare ai vantaggi nel secondo game e Sinner nel quinto. Il primo sussulto arriva nel settimo gioco, quando l’azzurro, costretto ancora ai vantaggi, deve annullare un break point prima di andare sul 4-3. Lo statunitense accusa il colpo e nell’ottavo game finisce sotto 0-40, ma vince cinque punti consecutivi e si riporta sul 4-4. Il nordamericano nel decimo gioco serve per restare nel set, ma va ancora sotto 0-30 e poi 15-40: questa volta la prima opportunità è quella buona per Sinner per chiudere i conti sul 6-4 in 50 minuti.

Nella seconda partita i servizi tornano a comandare, tanto che non si va ai vantaggi né tantomeno si registrano palle break nei primi cinque giochi. Fritz deve annullare un break point sul 30-40 nel sesto game, ma poi si salva ai vantaggi. Nel settimo gioco Sinner risale dallo 0-30 ed infila quattro punti consecutivi. Come nella prima frazione, ancora una volta Fritz va a servire per restare nel match nel decimo game, ma dal 30-0 Sinner conquista gli ultimi quattro punti giocati e va a vincere ancora per 6-4 in 50 minuti.

Le statistiche indicano come a fare la differenza questa sera sia la resa con la seconda di servizio, con la quale Sinner si attesta al 59% contro il deficitario 38% dello statunitense. L’azzurro, inoltre, concede una sola palla break a Fritz e la cancella, mentre il nordamericano ne concede 6 in 4 game differenti ed in due occasioni cede la battuta. Sinner, inoltre, regala meno all’avversario, concedendo 22 gratuiti contro i 31 di Fritz. Nel complesso l’azzurro vince 10 punti in più, 70 contro i 60 dello statunitense.