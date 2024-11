Definite le fasce del sorteggio per le ATP Finals 2024: Sinner può pescare Alcaraz o Medvedev

L’annuncio del serbo Novak Djokovic, il quale non parteciperà alle ATP Finals a causa di un infortunio, ha definito l’elenco completo dei qualificati all’ultimo torneo stagionale, ed a seguire ha scatenato un effetto domino di ritiri che hanno delineato anche le quattro urne del sorteggio dei gironi.

AMBESI SI SCAGLIA CONTRO LA WADA: “C’E’ ACCANIMENTO CONTRO LE PERSONE”

Giovedì 7 novembre alle ore 12.00, infatti, si terrà il sorteggio che andrà a definire la composizione dei due gironi delle ATP Finals: in ciascuna delle quattro fasce di merito saranno presenti due tennisti, che ovviamente non potranno incontrarsi tra loro nella prima fase, dovendo andare a finire in gironi differenti.

Saranno presenti in prima fascia l’italiano Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev, i quali non potranno affrontarsi nella prima fase a gironi, mentre nella seconda urna verranno inseriti lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev.

Fino a ieri l’ultimo tennista certo della qualificazione era lo statunitense Taylor Fritz, che sarà uno dei due tennisti che comporranno la terza fascia: dopo il forfait di Djokovic si sono qualificati alle Finals il norvegese Casper Ruud, l’australiano Alex de Minaur ed il russo Andrey Rublev.

Dopo la notizia della certa qualificazione alla manifestazione di Torino l’australiano Alex de Minaur ha dato forfait dal torneo di Belgrado, mentre a Metz il russo Andrey Rublev si è ritirato subito dopo aver vinto contro Lorenzo Sonego: il norvegese Casper Ruud è dunque certo di essere in terza fascia, con gli altri due nella quarta.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP FINALS

Giovedì 7 novembre ore 12.00: sorteggio gironi prima fase ATP Finals 2024

URNE DEL SORTEGGIO

Prima fascia

1 Jannik Sinner (Italia)

2 Alexander Zverev (Germania)

Seconda fascia

3 Carlos Alcaraz (Spagna)

4 Daniil Medvedev (Russia)

Terza fascia

5 Taylor Fritz (Stati Uniti)

6 Casper Ruud (Norvegia)

Quarta fascia

7 Alex de Minaur (Australia)

8 Andrey Rublev (Russia)

RACE ATP AL 6 NOVEMBRE