ATP Belgrado, De Minaur al via per cercare un posto alle Finals. Presenti Fognini e Navone

Ultima fermata prima delle ATP Finals. Belgrado ospita il torneo che per molti chiuderà la stagione 2024, poi sarà tempo di poter fare i bilanci. Chi però non ha voglia di mettere il punto sulla propria annata è Alex De Minaur, che si presenta come prima testa di serie al torneo e in lotta per un posto per Torino.

Una lotta incrociata con Casper Ruud ed Andrey Rublev, che saranno impegnati in quel di Metz: l’australiano, al momento ottavo nella Race, scenderà direttamente in campo nel secondo turno con uno tra Laslo Djere e Stan Wawrinka, ma proverà a incamerare più punti possibili per rientrare tra i migliori otto, in attesa delle decisioni di Novak Djokovic che, sesto, non ha ancora chiaro se essere in Italia o meno.

Dietro di lui una schiera di giocatori che cerca un’ultima soddisfazione in stagione. Tra di loro la seconda testa di serie, Tommy Paul, che cerca il terzo titolo stagionale, mentre le altre due zone dei tabelloni saranno presidiate da Francisco Cerundolo e Jiri Lehecka. Occhio a quest’ultimo, che al secondo turno potrebbe ritrovarsi contro un fastidiosissimo Marin Cilic.

Due gli italiani in tabellone. Fabio Fognini debutta con Roman Safiullin in una partita da osservare con attenzione per guadagnarsi il secondo turno con Francisco Cerundolo, mentre Luciano Darderi, ottava testa di serie, si ritrova per la quinta volta in stagione Mariano Navone: l’unico precedente sul cemento è del sudamericano, vincitore a Tokyo con un doppio 6-4.