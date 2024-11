ATP Belgrado 2024: Lajovic unico serbo vincente oggi, esce di scena Darderi. Shapovalov rimonta Fucsovics

Si è chiusa la prima giornata del torneo ATP 250 di Belgrado, entrato in calendario sostanzialmente all’ultimo ad affiancare Metz e sostituendo Gijon. Otto i match di primo turno giocati, in attesa dell’esordio di domani per Fabio Fognini. Il ligure è peraltro l’unico italiano ancora in gara, dato che Luciano Darderi è stato eliminato dal tedesco Daniel Altmaier.

Per buona misura sono i serbi i protagonisti di giornata. Ne vince uno su tre, Dusan Lajovic, che peraltro ha vita facile con l’argentino Mariano Navone, il quale sul veloce non è esattamente quel che è sul rosso. Per il resto, perdono sia Miomir Kecmanovic che il qualificato Branko Djuric, ma se per il secondo, qualificato, non era impensabile una sconfitta, molto brutta è quello del primo, che di fatto chiude la stagione.

Il match senz’altro più lottato è quello tra due qualificati che, per il valore, qualificati non possono senz’altro definirsi: è quello che vede Denis Shapovalov rimontare Marton Foucsovics. Il canadese sconfigge l’ungherese al terzo set dopo aver rischiato per due volte di andare sotto di un break nel secondo parziale.

Da sottolineare la vittoria di Marin Cilic in due set contro il francese Alexandre Muller. Per lui, infatti, ci sarà un autentico scontro generazionale con il ceco Jiri Lehecka. Tra i due ci sono ben 13 anni di differenza, ma è chiaro ed evidente come si parli di una storia che passa da un ex vincitore Slam con ottima carriera a colui che può essere un vero e proprio fortunato erede della grande scuola ceca.

ATP BELGRADO 2024: RISULTATI DI OGGI

Lajovic (SRB)-Navone (ARG) [9] 6-0 7-6(3)

Kovacevic (USA)-Djuric (SRB) [Q] 6-2 6-2

Etcheverry (ARG) [7]-Kotov 6-3 6-4

Klein (SVK) [Q]-Duckworth (AUS) 6-4 6-2

Cilic (CRO) [PR]-Muller (FRA) 7-6(2) 6-3

Altmaier (GER)-Darderi (ITA) [8] 7-6(1) 6-3

O’Connell (AUS)-Kecmanovic (SRB) 6-1 6-1

Shapovalov (CAN) [Q]-Fucsovics (HUN) [Q] 6-7(6) 7-5 6-1