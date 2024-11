Atletica, Pietro Riva e Sara Nestola vincono i Campionati Italiani di mezza maratona

Pietro Riva e Sara Nestola hanno vinto i Campionati Italiani di mezza maratona andati in scena a Civitanova (in provincia di Macerata). Gli allievi di Stefano Baldini, Campione Olimpico di Maratona ad Atene 2004, hanno così firmato una bella doppietta sulle strade marchigiane e si sono proiettati verso il debutto sui 42 km previsto tra quattro settimane a Valencia (ma l’evento va confermato, visto che la località spagnola è stata colpita da una tragica alluvione).

Pietro Riva, capace di conquistare la medaglia d’argento sulla distanza agli Europei di Roma, si è imposto con il tempo di 1h02:47 e ha così conquistato il primo tricolore in carriera in questa specialità (da affiancare ad altri sei ottenuti in altre distanze). L’azzurro ha regolato in volata il keniano Joseph Kimeli Kimutai (1h02:49, era in gara per i Societari), mentre Nekagenet Crippa ha chiuso al terzo posto (1h03.07) dopo il sigillo firmato dodici mesi fa.

Sara Nestola ha meritato il titolo italiano con il crono di 1h12:32, ma la gara è stata vinta dalla burundese Elvanie Nimbona (1h11:24). La 23enne emiliana, argento sui 10.000 metri agli Europei Under 23 nella passata stagione, ha preceduto la ritrovata Nicole Reina (1h13:29, personale migliorato dopo nove anni) e Federica Sugamiele (1h13:46). Per quanto riguarda i Societari, gli scudetti sono andati all’Atletica Casone Noceto (maschile) e al Cus Pro Patria Milano (femminile).